La pollution de l’air émerge comme un défi médical d’urgence, des études associent un lien solide avec l’AVC

La pollution de l’air se classe parmi les cinq principaux facteurs de risque de mortalité dans les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine. (Image représentative : .)

Par le Dr Vipul Gupta,

La pollution de l’air continue d’être une préoccupation importante pour la santé publique et un problème difficile auquel la société est confrontée. Récemment, l’indice de la qualité de l’air (IQA) a franchi la barre des dangers dans la région de la RCN et fait des ravages dans la vie de tous. Malgré le fait que les effets néfastes de la pollution de l’air soient connus depuis longtemps, on est moins conscient que la majorité de la morbidité et de la mortalité qu’elle provoque sont dues aux effets sur le système cardiovasculaire. Les preuves provenant d’études épidémiologiques ont démontré une forte association entre la pollution de l’air et les maladies cardiovasculaires, y compris les accidents vasculaires cérébraux. Les conclusions selon lesquelles la force de cette association est plus forte dans les pays à revenu faible et intermédiaire où la pollution atmosphérique devrait augmenter en raison d’une industrialisation rapide sont particulièrement préoccupantes.

Plus de 90 % de la charge mondiale d’AVC est liée à des facteurs de risque modifiables, parmi lesquels la pollution de l’air (ambiante et domestique) arrive en tête de liste. Il est donc important de prévenir les accidents vasculaires cérébraux dus à la pollution de l’air. Des symptômes reconnaissables apparaîtront avant de subir un AVC, souvent appelé mini-AVC. Les symptômes ne persistent qu’une minute mais indiquent un début majeur d’AVC dans les 2 jours. Une intervention rapide peut aider à préserver 2 millions de neurones par minute, car les composés inhalés comme les PM et le CO entraînent la formation de caillots et bloquent le flux sanguin vers le cerveau.

La pollution de l’air se classe parmi les cinq principaux facteurs de risque de mortalité dans les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine. Il a été estimé que 99% des décès attribués à la pollution de l’air domestique et 89% des décès attribués à la pollution de l’air ambiant se sont produits dans les pays à revenu faible et intermédiaire. L’étude Global Burden of Diseases a estimé qu’en 2015, la pollution de l’air représentait 19 % de tous les décès cardiovasculaires, 21 % des décès dus aux accidents vasculaires cérébraux et 24 % des décès dus aux cardiopathies ischémiques. Les associations solides entre la pollution de l’air et les maladies cardiovasculaires athéroscléreuses, y compris l’infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux, sont très élevées.

Diverses analyses d’études majeures ont rapporté que l’exposition à long terme aux PM 2,5 dépasse le risque actuel de mortalité cardiovasculaire de 11 % pour chaque tranche de 10 unités. Fait intéressant, un risque accru a également été observé dans les régions où les PM2,5 satisfaisaient à la norme de qualité de l’air de l’Union européenne de 25 g/m3, ce qui est inférieur à la recommandation dans notre pays, il y a également une incidence accrue de blocage de l’artère carotide, le principal vaisseau sanguin alimentant le cerveau avec une concentration accrue de PM2,5. Une analyse systématique récente a indiqué que même une exposition à court terme à des polluants atmosphériques tels que les PM 2,5 peut entraîner une augmentation des hospitalisations et des décès dus à un accident vasculaire cérébral.

Les particules inhalées dans les poumons sont ingérées par des cellules appelées macrophages, ce qui entraîne une réponse inflammatoire locale dans les poumons et se propage finalement aux vaisseaux sanguins du corps. La réaction entraîne une modification du fonctionnement des vaisseaux sanguins ainsi que des taux de lipides dans la circulation. L’inflammation (réaction) causée par les particules de pollution entraîne une altération de la circulation sanguine, notamment la régulation de la fréquence cardiaque. Il existe de nombreuses preuves démontrant des réductions de divers paramètres de variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) après une exposition aux PM2,5. Plusieurs études animales ont montré que l’exposition aux particules urbaines de particules et d’échappement de diesel augmente l’incidence ou la susceptibilité aux irrégularités de la fréquence cardiaque (arythmie) qui peuvent entraîner la formation de caillots dans le cœur, prédisposant aux accidents vasculaires cérébraux.

(L’auteur est directeur – Neurointervention, Artemis-Agrim Institute of Neurosciences, Gurugram. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.