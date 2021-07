La pollution diffuse affecte la plupart des espaces naturels espagnols

07/07/2021 à 18:40 CEST

Caféine, nicotine et médicaments dans l’eau, et ordures, pesticides, retardateurs de flamme, métaux lourds et plastifiants dans le sol. Le rapport “Ciencia LIBERA & rdquor; a révélé la présence de pollution diffuse (accumulée à partir de sources abondantes de pollution ponctuelle) dans la plupart des espaces naturels espagnols.

La principale source des contaminants est ce que SEO / BirdLife appelle « trash & rdquor ;, les déchets laissés sur le terrain. L’étude a inclus l’analyse de près de 50 000 données extraites de plus de 2 500 échantillons d’eau, de sol et de sédiments.

La conclusion: « La présence de pollution diffuse est locale et pourrait affecter l’ensemble du patrimoine naturel espagnol & rdquor;.

L’étude a été réalisée par des techniciens d’ONG, en collaboration avec l’Institut de diagnostic environnemental et d’études sur l’eau du Conseil supérieur de la recherche scientifique (IDAEA-CSIC) et l’Institut de recherche sur les ressources en gibier (IREC-CSIC).

Pour que les résultats soient représentatifs, 140 Zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité (IBA, dans son acronyme en anglais) ont été sélectionnées, sur les 469 identifiées en Espagne, avec une répartition homogène, à la fois par écosystèmes et par régions, dans dont 2 595 échantillons différents ont été prélevés.

94 Zones de Protection Spéciale pour les Oiseaux (ZEPA) ont été étudiées, au sein du Réseau Natura 2000 ; trois situés dans des parcs nationaux (Îles de l’Atlantique, Cabañeros et les Picos de Europa); et 29 dans les parcs naturels, dont Delta de L’Ebre, L’Albufera de Valencia, Doñana et Mar Menor.

L’étude a analysé au niveau chimique la présence de 119 polluants, choisis pour leur haut niveau de toxicité et leur effet négatif potentiel sur les habitats et les espèces, dans les eaux, les sols, les sédiments et les excréments de renards. La présence de méso et microplastiques.

SEO / BirdLife aspire à ce que les résultats du rapport servent à la communauté scientifique et aux administrations publiques comme un outil pour promouvoir des études permettant d’évaluer comment la pollution diffuse affecte la flore, la faune et même la santé humaine.

L’impact des “poubelles”

«Nous étions clairs qu’il était nécessaire d’entreprendre une étude de ces caractéristiques en Espagne afin d’avoir un échantillon représentatif de l’impact des déchets & rdquor;, souligne le directeur exécutif de SEO / BirdLife, Asunción Ruiz.

« Les données confirment ce que nous voyions déjà dans les transects pédestres que nous avons réalisés au LIBERA depuis quatre ans : nous sommes confrontés à un problème général d’environnement et de santé publique et, donc, de premier ordre qui nécessite des solutions sur le terrain, un suivi pour voir comment ça évolue et beaucoup plus de recherche”, ajoute-t-il.

Les résultats de l’étude révèlent « les symptômes d’une maladie grave. Le système non durable de production et de consommation linéaire dans lequel nous vivons non seulement dévaste les ressources naturelles, mais les pollue& rdquor;, souligne Ruiz.

Le leader de l’ONG réclame « un changement de modèle où responsabilité, efficacité, durabilité et respect de nos richesses naturelles s’imposent au reste des valeurs qui composent la chaîne de production et de consommation. Il faut aller très vite vers la circularité et ouvrir, sans crainte, le débat sur combien et comment on consomme », souligne-t-il.

L’étude montre que tous les écosystèmes sont touchés par la pollution diffuse, les déchets en étant sans doute l’une des sources possibles.

Fort impact dû à la contamination de l’eau

Dans l’eau, des contaminants ont été trouvés dans 97,1 % des ZICO. Seuls quatre des espaces analysés étaient exempts de contamination. Et 32 espaces ont un fort impact en raison de la contamination de l’eau.

La caféine est présente dans 74% des échantillons, suivi du valsartan, un médicament utilisé pour contrôler la pression artérielle (44 %), l’anticonvulsivant carbamazépine (39 %) et le tramadol (33 %), un analgésique utilisé dans les traitements neurologiques. D’autres médicaments plus largement utilisés, tels que le paracétamol (23 %), sont également courants.

Des retardateurs de flamme ont été trouvés dans 70 % des échantillons. Et la benzophénone, courante dans les produits en plastique et les cosmétiques solaires, dans 23%.

Des pesticides, certains interdits, étaient présents dans 57% des échantillons. Des produits perfluorés ont également été trouvés, utilisés dans la fabrication de Téflon, de Gore-Tex, de farts pour équipements de ski et de mousses anti-incendie, entre autres applications.

Dans les sols, tous les échantillons analysés ont détecté un certain type de contaminant. Compte tenu des niveaux de concentration, 6 des 140 ZICO présentent des niveaux de risque. Des pesticides sont également présents dans la plupart des échantillons.

Le composé le plus courant dans les déchets plastiques est le PPP-TCP, qui est utilisé pour la fabrication de vernis, de laques et comme plastifiant, mais aussi comme retardateur de flamme dans la fabrication de polystyrène et de thermoplastiques. Il était présent dans 45 % des échantillons.

Déversements de pétrole ou combustion de combustibles fossiles

Des phtalates ont également été trouvés, qui sont utilisés comme additifs pour la fabrication de matières plastiques. Il y avait également des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans 71% des échantillons, indiquant des déversements de pétrole ou la combustion de combustibles fossiles associés à l’agriculture, la circulation ou l’activité industrielle.

Concernant les 140 échantillons de sédiments, le profil de contamination est similaire à celui des sols et, encore une fois, l’étude n’a pas trouvé une seule ZICO sur les 140 analysées sans la présence d’un certain type de contaminant. Des plastifiants ont été détectés dans 43 % des échantillons de sédiments analysés.

Les analyses chimiques des sols et sédiments révèlent la persistance dans l’environnement de produits non utilisés ou interdits depuis des décennies.

C’est le cas de Biphényles polychlorés (PCB), qui ont été massivement utilisés en Espagne dans les années 70 comme isolants pour les équipements électriques tels que les transformateurs, les interrupteurs, les condensateurs ou les thermostats ; et les pesticides organochlorés (DDT), utilisés à grande échelle entre 1950 et 1980. Les deux composés ont été interdits en Espagne en 1994. Leur détection dans cette analyse est omniprésente, bien qu’à des concentrations infimes, reflétant leur utilisation historique.

Dans les sols et les sédiments, des traces de DDT sont détectées dans jusqu’à 80 % et jusqu’à 75 % des échantillons, respectivement. Concernant les PCB, les composés analysés ont été détectés dans jusqu’à 69 % des échantillons analysés dans les sols ; et dans 33 %, dans les sédiments.

Niveaux anormalement élevés de métaux lourds

Les Les métaux lourds sont retrouvés à des niveaux anormalement élevés, et au-dessus des seuils associés à un risque environnemental, dans au moins 13 des ZICO étudiées. Certains cas étaient à prévoir, comme la présence de niveaux élevés de mercure ou d’arsenic dans les zones proches d’anciennes mines. Dans d’autres zones non associées à ce type de réalité, des niveaux élevés allant jusqu’à 9 éléments ont été détectés.

Les résultats reflètent la nécessité d’approfondir les recherches dans le domaine de la pollution diffuse et non seulement d’élargir les connaissances sur l’ampleur de ce problème qui pourrait affecter l’ensemble du patrimoine naturel espagnol, mais aussi d’effectuer un suivi adéquat des mesures adoptées pour freiner leur ubiquité.

Dans ce sens, Le Projet LIBERA considère qu’il est nécessaire de créer un observatoire de l’évolution des déchets, pour orienter les actions et les politiques en matière de restauration de la biodiversité. De la même manière, et en fonction des résultats, elle poursuivra son travail d’action et de sensibilisation pour contribuer à lutter contre le problème des déchets dispersés.

Le rapport « Ciencia LIBERA & rdquor ; : https://proyectolibera.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe_Ciencia_LIBERA-3.pdf

Vidéo du projet : https://www.youtube.com/watch?v=PPkLrKNUbi4

