La pollution peut provoquer une hypertension artérielle !

28/12/2021 à 13:15 CET

Les preuves scientifiques sont accablantes. La pollution L’atmosphère est le plus grand risque sanitaire au monde selon l’OMS, avec plus de 4,2 millions de décès par an.

De plus, l’exposition chronique aux particules en suspension dans l’air contribue au risque de maladies cardiovasculaires et respiratoires.

Et il a également été lié à hypertension, tel que déterminé par un travail publié dans les rapports scientifiques du CIBER sur le diabète et les maladies métaboliques associées (CIBERDEM) et l’Institut de recherche biomédicale de Malaga-IBIMA.

Cette étude, réalisée par l’équipe de Gemma Rojo, de l’Hôpital Régional Universitaire de Málaga, a évalué l’impact de pollution particulaire dans l’incidence à long terme de l’hypertension en Espagne.

Ce qui souligne la nécessité de maximiser la qualité de l’air réduire le risque de maladies cardiométaboliques dans la population.

282 cas d’hypertension artérielle au fil du temps

Pour réaliser cette étude, les chercheurs de CIBERDEM ont eu 1 103 personnes participant à l’étude di@bet.es, âgées de 18 à 83 ans.

Ces personnes étaient absentes au début de l’étude (2008-2010) et ont été suivies jusqu’en 2016-17.

Les participants à la cohorte ont reçu des concentrations de pollution atmosphérique pour les particules, obtenues grâce à des modèles combinés à des mesures prises dans des stations de qualité de l’air, et au cours de cette période, 282 cas d’hypertension artérielle ont été enregistrés.

Selon Sergio Valdés, chercheur CIBERDEM à l’IBIMA et professionnel de l’hôpital universitaire régional de Malaga, « plusieurs études antérieures ont décrit la relation à court et à long terme des polluants de l’air ambiant avec les niveaux d’hypertension et de pression artérielle, mais peu d’études ont abordé le l’association entre l’exposition à long terme à ces particules et l’incidence de l’hypertension de manière prospective, c’est pourquoi l’étude di@bet.es nous a donné l’opportunité de le faire dans la population espagnole.

Tous les facteurs de risque contrôlés

Au cours des phases d’étude, les participants ont subi un examen médical dans un centre de santé et un échantillon de sang a été prélevé.

De même, au moyen d’un questionnaire, des informations sur les l’âge, le sexe, le niveau d’éducation, l’origine ethnique, le tabagisme, la consommation d’alcool et d’autres variables.

La consommation alimentaire a été estimée au moyen d’un questionnaire d’adhésion au régime méditerranéen, le niveau d’exercice physique a été analysé et l’IMC a été calculé.

La pression artérielle était mesurée avec un tensiomètre et elle était déterminée comme une hypertension si la pression artérielle systolique moyenne était supérieure ou égale à 140 mmHg et/ou si la pression artérielle diastolique moyenne était supérieure ou égale à 90 mmHg.

La menace la plus importante pour le système cardiovasculaire

Gemma Rojo, responsable du groupe CIBERDEM chez IBIMA, affirme que « nos données sont cohérentes avec un grand nombre de preuves qui suggèrent que la pollution de l’air peut contribuer à la pathogenèse de l’hypertension, et soutient également que la composante particulaire de la pollution atmosphérique est la menace la plus importante pour le système cardiovasculaire.

En ce sens, déclare-t-il, « bien que les associations précédentes entre l’exposition aux polluants gazeux et l’hypertension aient montré certaines divergences, la plupart des études qui font état d’une exposition à long terme aux particules et hypertension incidente ont rapporté des associations positives qui sont cohérentes avec nos résultats.

En résumé, l’étude CIBERDEM contribue à évaluer l’impact de la pollution particulaire sur l’incidence de l’hypertension en Espagne. Et comme l’explique Sergio Valdés, « nos résultats renforcent la nécessité d’améliorer au maximum la qualité de l’air pour réduire le risque d’hypertension dans notre population, car même des niveaux modérés comme ceux enregistrés ici augmentent considérablement le risque ».

L’étude a été réalisée en collaboration avec la division pollution de l’air du Centre de recherche énergétique, environnementale et technologique (CIEMAT).