La Pologne au “point de basculement” pour l’Europe alors qu’elle tente de prendre le contrôle d’une chaîne d’information détenue par les États-Unis | Monde | Nouvelles

Cela survient alors que le parlement polonais a adopté de justesse une notion interdisant le contrôle étranger de ses chaînes d’information. On pense que cette décision visait particulièrement TVN24, qui est souvent très critique à l’égard du gouvernement du président Andrzej Duda.

Il dit que la loi est nécessaire pour empêcher les puissances étrangères hostiles de prendre le contrôle des radiodiffuseurs et qu’elle est conforme aux règles d’autres pays européens.

Mais des milliers de personnes sont déjà descendues dans la rue pour protester, et la loi a été fortement critiquée par Washington, qui a averti qu’elle pourrait avoir un impact négatif sur les investissements étrangers en Pologne plus largement.

La pression pour museler TVN24 s’est intensifiée depuis que le conglomérat médiatique américain Discovery International en a pris le contrôle il y a trois ans.

Les mesures ont consisté à interdire toute publicité contrôlée par l’État sur la chaîne, à couper l’accès aux ministres du gouvernement et à retarder le renouvellement de sa licence de diffusion qui doit expirer le 26 septembre.

« Lorsque nous avons signé l’accord, le parti PiS était déjà au pouvoir. TVN24 vient de célébrer son 25e anniversaire et nous n’avons en aucun cas modifié sa production, car nous ne sommes généralement pas associés à des sociétés de presse, nous avons employé un conseil d’experts éditoriaux de premier plan des États-Unis et d’Europe pour nous assurer qu’il reste impartial et éditorialement indépendant », a déclaré hier soir le président et chef de la direction de Discovery International, Jean-Briac Perrette.

« La seule chose qui a changé est un environnement de plus en plus hostile. »

Il a ajouté : « TVN24 emploie 1 000 journalistes et techniciens – si la chambre basse réaffirme son vote, c’est fini. Mais c’est plus qu’un défi commercial, c’est un défi sociétal que nous prenons au sérieux.

« Cela va au-delà de la liberté de la presse. Je ne veux pas être alarmiste mais l’histoire de l’Europe est celle où les problèmes commencent comme ça, et personne ne fait rien.

« Nous avons déjà la Biélorussie et l’Ukraine. Nous avons maintenant le cinquième plus grand État membre de l’UE sur le point de basculer.

À la fin de cette année, nous pourrions avoir la Hongrie et la Pologne comme dictatures virtuelles.

“Cela crée une période très dangereuse pour l’Europe.”