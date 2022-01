La Pologne claque les portes de l’Europe FERMEE : un mur frontalier de 115 miles de long sera installé à grande vitesse | Monde | Des nouvelles

Le ministère polonais de l’Intérieur a confirmé la nouvelle sur Twitter

Le tweet disait : « La construction de la barrière sera réalisée sur une section de 186 km et sera divisée en 4 sections – il s’agit de raccourcir autant que possible le temps de construction et de réaliser les travaux de construction en parallèle. »

La nouvelle a été donnée par le commandant en chef adjoint, le brigadier Wioleta Gorzkowska.

L’année dernière, des milliers de migrants ont afflué vers la frontière polonaise avec la Biélorussie, incitant les services de sécurité à se déployer dans la région.

Alors que les tensions montaient, les migrants ont été repoussés avec des canons à eau lacés au gaz poivré.

Les conditions météorologiques difficiles sur les lieux ont provoqué la réaction des groupes de défense des droits internationaux.

La Biélorussie a été contrainte de fournir un hébergement d’urgence aux migrants qui affirmaient qu’ils se dirigeaient vers l’Allemagne et non la Pologne.

De nombreux migrants sont toujours bloqués à la frontière.

Malgré plusieurs tentatives infructueuses de prendre d’assaut la frontière au milieu des températures glaciales, beaucoup espèrent toujours qu’ils seront autorisés à entrer.

Ahmed Rebaz, l’un des migrants, a déclaré à AP News : « Je ne veux pas rester en Irak parce que la vie y est difficile, même notre vie est dangereuse. Notre vie là-bas n’est pas sûre, comme vous le voyez à propos de Daesh et de tout le reste. »

Depuis le 8 novembre, un groupe important de migrants, principalement des Kurdes irakiens, est bloqué en Biélorussie à un poste frontière avec la Pologne. La plupart des migrants fuient les conflits ou le désespoir dans leur pays et visent à atteindre l’Allemagne ou d’autres pays d’Europe occidentale.

L’UE a accusé le président biélorusse Alexandre Loukachenko de mener une « attaque hybride » contre le bloc.

Des responsables ont affirmé qu’il attirait des milliers de migrants en Biélorussie en leur promettant de les aider à se rendre en Europe occidentale pour les utiliser comme des pions pour déstabiliser l’UE à 27 en représailles à ses sanctions contre son gouvernement autoritaire.

La Biélorussie a nié avoir conçu la crise.

Environ 600 migrants, selon la Croix-Rouge biélorusse, vivaient au centre logistique de Bruzgi fin décembre.

Il s’agit d’un entrepôt où ils ont installé un camp de fortune, plaçant des matelas et des tentes dans les rangées qui abritaient autrefois des conteneurs d’expédition.

Les autorités biélorusses et la Croix-Rouge biélorusse leur ont fourni de la nourriture et d’autres fournitures nécessaires.

La Pologne a adopté une position ferme contre l’entrée illégale des migrants, renforçant la frontière et repoussant ceux qui tentaient de rentrer en Biélorussie.

L’approche polonaise a été largement accueillie avec l’approbation d’autres pays de l’UE, qui veulent arrêter une autre vague de migration, mais a également été critiquée par des groupes de défense des droits de l’homme.

Alors que la plupart des migrants déclarent vouloir voyager en Allemagne, certains disent qu’ils sont prêts à s’installer dans n’importe quel pays pour éviter d’avoir à retourner en Irak.

Plusieurs centaines de migrants irakiens ont déjà quitté la Biélorussie sur des vols d’évacuation organisés par le gouvernement irakien, et davantage commencent à accepter de rentrer chez eux avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies.

Le site des affrontements dramatiques entre les gardes-frontières polonais et les migrants au poste frontière de Kuznica-Bruzgi, quant à lui, est vide de la foule qui s’y est rassemblée l’année dernière.

Cependant, certains migrants disent qu’ils ne sont pas prêts à attendre plus longtemps à l’entrepôt et qu’ils sont prêts à braver les températures froides de ce qu’ils appellent « la jungle » – les zones boisées à la frontière – dans l’espoir de finalement traverser en Pologne.