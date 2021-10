Le mur devrait coûter plus de 1,6 milliard de zlotys (300 millions de livres sterling), selon un projet de loi discuté hier par les députés polonais. Il est perçu comme une solution possible pour endiguer le flux de migrants tentant de traverser.

L’annonce est intervenue alors que la police allemande a signalé une augmentation du nombre de migrants entrant illégalement en Allemagne – la destination finale la plus populaire parmi les demandeurs d’asile – après avoir d’abord traversé la frontière biélorusse-polonaise et s’être dirigé vers l’ouest à travers la Pologne.

La Pologne a commencé à construire une clôture en fil de fer barbelé le long de sa frontière avec la Biélorussie en août pour freiner les passages illégaux de la frontière – malgré les critiques selon lesquelles certains migrants étaient traités de manière inhumaine.

Le nouveau mur, équipé d’un système de capteurs de mouvement et de caméras, renforcerait encore la sécurité aux frontières.

La Pologne et les pays membres de l’UE, la Lituanie et la Lettonie, ont signalé une forte augmentation du nombre de migrants – en provenance de pays tels que l’Afghanistan, l’Iran et l’Irak – franchissant leurs frontières depuis la Biélorussie.

« Malgré le fait que la section polono-biélorusse de la frontière d’Etat a été aménagée avec des barbelés et un grillage de type accordéon, le nombre de tentatives de franchissement de la frontière ne diminue pas, mais augmente », précise la justification de le projet de loi publié sur le site Internet du parlement.

De début janvier à fin septembre, a-t-il déclaré, les gardes-frontières ont empêché 9 287 tentatives de franchir la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, et environ 8 000 ont eu lieu au cours des deux derniers mois seulement.

La Pologne, qui est le plus grand membre oriental de l’UE et possède l’un des plus grands services de garde-frontières d’Europe, cherche depuis un certain temps à investir dans de nouvelles technologies pour mieux surveiller la frontière.

Il a été critiqué pour ce que de nombreuses ONG appellent des refoulements illégaux lorsqu’il s’agit de migrants entrant en Pologne en provenance de Biélorussie et pour ne pas fournir un abri et un soutien adéquats à ceux qui sont déjà en Pologne.

LIRE LA SUITE : Pas à débattre ! Les masques de l’UE glissent – Le discours de Sefcovic révèle un VRAI complot

La Commission européenne a déclaré qu’elle « s’opposait fermement à toute pratique de refoulement, par laquelle des personnes sont expulsées de force du territoire d’un État membre sans tenir dûment compte de leur situation individuelle » et a « continuellement indiqué aux autorités nationales que de telles pratiques sont illégales ».

La Commission a été contrainte de convoquer des émissaires de Pologne, de Lituanie et de Lettonie sur le sort des migrants bloqués à leur frontière avec la Biélorussie.

« Je suis très préoccupée par les informations faisant état de personnes, dont des enfants coincés dans les forêts dans une situation désastreuse aux frontières extérieures de l’UE avec la Biélorussie », a déclaré la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, en exigeant une réunion avec les trois ambassadeurs nationaux au hub de l’UE à Bruxelles.

L’UE accuse la Biélorussie d’avoir délibérément orchestré le flux pour faire pression sur le bloc en représailles aux sanctions qu’elle avait imposées à Minsk pour violations des droits de l’homme.

A NE PAS MANQUER :

Les pêcheurs français préviennent qu’ils exerceront des représailles sur la ligne de pêche du Brexit [INSIGHT]

Brexit LIVE : Il faut jouer dur ! L’UE éclate alors que la fureur éclate [LIVE BLOG]

L’UE est vouée à l’échec ! Et Macron est à blâmer, affirme le Brexiteer [ANALYSIS]

En Allemagne, la police fédérale a indiqué mercredi que le nombre de personnes entrant dans le pays après avoir suivi la route Biélorussie-Pologne avait dépassé les 4.300 depuis août, contre seulement 26 enregistrées sur la période de janvier à juillet.

« Il n’y a actuellement aucun signe d’assouplissement de la situation à la frontière germano-polonaise », a déclaré la police, ajoutant qu’elle avait intensifié les recherches aux frontières intérieures et réintroduit des contrôles temporaires aux frontières.

Un porte-parole du ministère allemand de l’Intérieur a déclaré que de nouvelles mesures pour mettre fin à l’immigration illégale étaient à l’étude.

Le nouvel afflux incite à des comparaisons avec la crise des migrants de 2015, lorsque plus d’un million de personnes ont atteint l’Europe via la Grèce et la route des Balkans, fuyant les guerres, les persécutions et la pauvreté au Moyen-Orient et au-delà. La majorité a demandé l’asile et s’est installée en Allemagne.