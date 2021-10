La Pologne a vu ses approvisionnements en gaz transitant par son gazoduc diminuer considérablement.

C’est le résultat du resserrement du gaz de Vladimir Poutine sur l’Europe alors qu’il attend l’approbation du gazoduc Nord Stream 2.

Nord Stream 2 a été construit après que la chancelière allemande Angela Merkel et le président russe ont conclu un accord pour que le gaz transite de la Russie vers l’Allemagne, en contournant la Pologne et l’Ukraine.

Mais dans l’espoir d’éviter la mise en œuvre des réglementations de l’UE sur le système Nord Stream 2 et d’accélérer la certification des régulateurs allemands, la Russie a réduit l’approvisionnement en gaz acheminé vers l’Europe via d’autres gazoducs, dont la Pologne.

La Pologne fait maintenant valoir que les pipelines sont actuellement sous-utilisés, ce qui signifie que Nord Stream 2 est inutile, et estime que M. Poutine a armé le pipeline et l’utilise à des fins géopolitiques.

La lettre de la Pologne, adressée à Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, allègue : « L’objectif semble clair – obtenir une position privilégiée sur le marché pour Gazprom et Nord Stream 2 par abus de position dominante, sape des système. »

Signée par le ministre polonais du climat et de l’environnement, Michał Kurtyka, le 19 octobre, la lettre affirme également que la tentative du Kremlin de lier l’augmentation des livraisons européennes de gaz à l’achèvement de Nord Stream 2 « ne peut être considérée que comme une tentative trompeuse et manipulatrice et clairement montrent l’instrumentalisation des approvisionnements en gaz par la Russie pour atteindre un objectif politique.

Gazprom, la compagnie gazière publique et les opérateurs des gazoducs, est désormais mise en cause par la Pologne.

La Pologne a maintenant exhorté la Commission européenne à ouvrir une enquête sur le comportement présumé de Gazprom.

Et la Pologne n’est pas le seul pays qui a été touché par le resserrement du gaz.

Au cours des derniers mois, les prix du gaz européen ont atteint des niveaux records et ont fait craindre qu’une crise énergétique ne s’empare de l’Europe.

LIRE LA SUITE: Octopus Energy s’engage à réduire les prix des pompes à chaleur d’ici 2022

Mais les derniers commentaires du Kremlin suggèrent que la Russie n’augmentera ses approvisionnements que lorsque Nord Stream 2 sera certifié.

Varsovie estime que Gazprom abuse de son emprise sur le marché énergétique de l’UE, ce qui viole le droit de l’UE.

La Pologne suggère que Gazprom n’a fait aucune réservation de capacité supplémentaire via le gazoduc Yamal ou via le système de transport de gaz ukrainien (UGTS), a des approvisionnements limités transitant par Nord Stream 1 et a réduit les installations européennes de stockage de gaz exploitées par Gazprom à un niveau historiquement bas.

La lettre dit: « Cela crée une image d’un ensemble de mesures délibérées entraînant un sous-approvisionnement en gaz de la direction russe accompagné de la création d’un faux sentiment d’urgence pour démarrer l’exploitation de Nord Stream 2 ».