La Pologne met la deuxième place européenne à l’épreuve

08/09/2021 à 13h30 CEST

L’actuel vice-champion d’Europe, l’Angleterre, se rend en Pologne lors de son dernier match de cette pause de l’équipe nationale. Avec Harry Kane et Raheem Sterling comme principaux dirigeants, Les hommes de Gareth Southgate cherchent une victoire clé pour obtenir leur billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar: Ils pourraient laisser l’équipe de Paulo Manuel Carvalho Sousa, la principale menace, à huit points.

Les Britanniques, qui ils sont tombés aux tirs au but de la finale de l’Euro 2020 au stade de Wembley, ils veulent participer à la prochaine Coupe du monde et les trois points pourraient lui laisser un pied et demi au Qatar 2022, où ils espèrent faire du bon travail.

Les Polonais, de leur côté, ont échoué à l’épreuve continentale en ne pouvant accéder aux huitièmes de finale: la Suède et l’Espagne l’ont privé de sa place parmi les 16 meilleures équipes européennes. Avec l’un des buteurs les plus établis du football de clubs, Robert Lewandowski, l’équipe de Sousa veut compliquer les choses pour l’Angleterre et se battre pour la première place, ce qui donne un accès direct à la Coupe du monde..

Gagner l’Angleterre, un fait historique

La Pologne affronte le dernier jour de la pause de l’équipe nationale dans le but de battre l’Angleterre, actuel vice-champion d’Europe. Ça ne sera pas facile: Les Britanniques ont terminé leurs engagements contre la Hongrie et Andorre avec deux buts (4-0 chacun) et n’ont plus perdu contre les Polonais depuis la Coupe du monde 1973.. Depuis lors, ils ont ajouté 11 victoires et six nuls en matchs officiels.

L’Angleterre, c’est évident, est le grand favori. Mais il joue à domicile et contre une équipe dans le besoin qui vise les trois points pour ne pas rater le train de la Coupe du monde Qatar 2022. Ils étaient déjà en Russie 2018 et ils ne veulent pas manquer le prochain grand événement international de football.