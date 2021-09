La Pologne nie l’abus racial du défenseur anglais Kamil Glik, Kyle Walker, alors que la FA se plaint après un match de qualification pour la Coupe du monde de mauvaise humeur

L’Association polonaise de football a publié une déclaration niant que le défenseur Kamil Glik a abusé racialement de l’Anglais Kyle Walker lors des éliminatoires de la Coupe du monde d’hier.

La FIFA enquête sur des allégations d’incident juste avant la mi-temps du match nul 1-1 des éliminatoires de la Coupe du monde mercredi en Pologne.

.

La FA a allégué que Kyle Walker avait été victime de violence raciale lors du match contre la Pologne

La première moitié du match s’est terminée avec des colères élevées alors que Glik semblait pincer le cou de Walker, provoquant une réponse furieuse de Harry Maguire.

Il est affirmé que des membres de la FA anglaise – dont l’officier de sécurité Tony Conniford – ont fait l’allégation de racisme à l’extérieur des vestiaires à la mi-temps à Glik, la FA polonaise et le quatrième officiel, Daniel Schlager.

Le porte-parole de la FA polonaise, Jakub Kwiatkowski, a déclaré : « La FA anglaise a déclaré qu’il y avait eu une remarque raciste, mais Glik dit que ce n’est absolument pas vrai.

«Je connais les joueurs et ils ne l’ont pas fait et ils ne le feraient pas non plus. Nous nions complètement toute allégation d’acte répréhensible.

Dans un communiqué séparé, la Fifa a déclaré : « La Fifa est en train d’analyser les rapports de match officiels du match de qualification pour la Coupe du Monde de la Fifa entre la Pologne et l’Angleterre. Les informations pertinentes seront évaluées par les instances disciplinaires compétentes afin de décider des prochaines étapes.

.

Le défenseur international polonais Kamil Glik en action lors de l’Euro 2016.

La FA anglaise n’a pas encore commenté publiquement l’incident, mais on prétend qu’elle mène sa propre enquête aux côtés de la FIFA.

Une bagarre a commencé alors que la première mi-temps sans but s’est terminée lorsque Glik a touché Walker.

Un Maguire en colère a dû être calmé par le remplaçant Kieran Trippier, avant que lui et Glik ne reçoivent des cartons jaunes de l’arbitre Daniel Siebert alors que les équipes se dirigeaient vers le tunnel.

Des déclarations de témoins ont été prises dans le tunnel à la mi-temps, avant qu’il ne soit décidé que le jeu devrait continuer pour la seconde mi-temps.

.

L’as polonais Glik a admis qu’il avait eu une ” bagarre verbale ” avec Walker mais nie qu’il était raciste envers l’homme anglais

Glik a ensuite été interrogé sur l’incident par la télévision polonaise, mais a minimisé ce qui s’était passé et a révélé que Walker refusait de lui serrer la main.

Il a admis qu’il y avait eu une « bagarre verbale », mais a nié tout langage ou geste racial.

“Il y a eu une bagarre”, a déclaré Glik. « Plus tard, j’ai voulu serrer la main de Walker mais il ne l’a pas accepté.

« Il y a eu une bagarre verbale, mais il ne s’est plus rien passé là-bas. »

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ 50/1 SUR RONALDO POUR MARQUER LE PREMIER CONTRE NEWCASTLE