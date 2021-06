La Pologne perd Milik pour le championnat d’Europe

06/08/2021 à 06:00 CEST

.

Arkadiusz Milik, footballeur polonais, sera perdu l’euro pour une blessure au ménisque de votre genou gauche et ne sera remplacé par aucun joueur, comme l’a confirmé la fédération de son pays à travers un communiqué officiel aux portes de minuit ce lundi. L’attaquant de l’un des trois premiers rivaux de l’Espagne en Championnat d’Europe (Suède, Pologne et Slovaquie) a subi un problème au genou lors de la dernière journée de Ligue 1 en France que son équipe, l’Olympique de Marseille, a disputée contre Metz.

Après avoir été examiné par le Dr Ramón Cugat à Barcelone, son traitement n’a pas servi à récupérer ce qui serait le partenaire d’attaque de Robert Lewandowski, qui pourrait désormais jouer le seul attaquant dans un système plus conservateur ou avoir l’attaquant de Piast Gliwice Jakub Swierczok comme partenaire de grève.

Malgré sa blessure, Milik a rejoint le camp polonais pour préparer le Championnat d’Europe avec l’espoir de pouvoir arriver à l’heure et faire ses débuts contre la Slovaquie le 14 juin. Après avoir raté le match amical que la Pologne a fait match nul 1-1 contre la Russie le 1er juin, il est revenu à l’entraînement collectif et pendant trois séances consécutives a travaillé presque normalement avec le reste de ses coéquipiers. Cependant, ce dimanche, les alarmes ont sonné dans l’expédition polonaise lorsque Milik a repris l’entraînement seul et, enfin, 24 heures plus tard, la Fédération polonaise de football a officiellement annoncé qu’il allait manquer l’Eurocup. « Le staff médical de l’équipe nationale polonaise savait depuis l’arrivée de Milik que sa blessure n’était pas grave, mais douloureuse, et qu’il pouvait récupérer avant le début du tournoi. Pendant deux semaines, Milik a subi de nombreux traitements selon un plan strict défini. que cela lui permettrait de reprendre la pleine charge d’entraînement », a expliqué la fédération polonaise dans le communiqué précité. “L’entraînement d’aujourd’hui (lundi) allait être une réponse à la question de savoir si la blessure permettrait à l’attaquant de 27 ans de jouer le tournoi. Les symptômes qu’il a ressentis au cours de la séance et d’autres enquêtes par la suite ont confirmé que la blessure persiste. pas lui permettre de s’entraîner pleinement ou de jouer des matchs”, a-t-il ajouté.

Au final, la fédération a informé, après consultation de l’entraîneur Paulo Sousa, du docteur Jacek Jaroszewski et du joueur lui-même, qu’il a été décidé que Milik ne disputerait finalement pas l’Eurocup. “Comme l’a admis le footballeur, malgré sa rééducation, il ne se sentait pas prêt à cent pour cent de participer au tournoi avec un engagement total », a-t-il conclu.

Sans Milik, la Pologne perd l’un de ses grands atouts en tournoi. Prêté par Naples cette saison à l’Olympique de Marseille, il a inscrit 10 buts lors des 16 matches officiels qu’il a disputés pour l’équipe de France entre le 23 janvier et le 23 mai 2021. La défaite de Milik n’est pas le premier coup qu’il a subi auparavant de l’Eurocopa le sélectionneur Paulo Sousa. Son autre attaquant vedette, Krzysztof Piatek (Hertha Berlin), s’est blessé à une cheville mi-mai et a annoncé qu’il ne participerait pas à l’Eurocup en raison de sa maladie.

Sans Milik et sans Piatek, pratiquement toute la responsabilité de marquer pour la Pologne repose sur les épaules de Robert Lewandowski, qui cette saison a été le joueur qui a marqué le plus de matchs officiels tout au long du parcours en Europe. Au total, il en a fait 48 sur les 40 matchs qu’il a disputés dans les rangs du Bayern Munich.