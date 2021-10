La Pologne refuse de parler de climat alors que la querelle furieuse de l’UE éclate : « Cela devrait être à nos conditions ! | Sciences | Nouvelles

Le plan de relance Covid de l’UE est un fonds de plusieurs milliards d’euros qui fait partie du budget à long terme de l’UE pour stimuler les économies des États membres de l’UE alors qu’ils se remettent de la pandémie. Mais la Pologne s’est heurtée à Bruxelles au sujet du mépris de l’ordre juridique du bloc, ou de la primauté du droit, et a été exclue du fonds en conséquence. L’UE a également menacé d’imposer des sanctions à la Pologne suite à une décision de sa plus haute juridiction selon laquelle certaines parties du droit de l’UE sont incompatibles avec la constitution polonaise.

Mais la Pologne a trouvé un moyen de riposter contre l’UE.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré mardi que l’UE utilisait un « chantage financier » pour retarder 36 milliards d’euros (42 milliards de dollars) de fonds de relance.

Et Waldemar Buda, vice-ministre des fonds européens et du développement régional pour la Pologne, a déclaré mercredi qu’il y avait « plusieurs raisons » pour que la Pologne bloque le pacte climatique de l’UE dans sa forme actuelle.

Il a dit: « Cela devrait être selon nos conditions. »

Le pacte pour le climat est une initiative à l’échelle de l’UE qui invite les États membres et les organisations de leur pays à participer à l’action climatique et à construire une Europe plus verte.

La Pologne est la plus dépendante du charbon de toute l’UE et génère plus de 70 % de l’électricité à partir de cette source d’énergie.

Il a déjà atteint les objectifs ambitieux de zéro net de l’UE et a demandé plus de temps pour réduire ses émissions que d’autres pour cette raison.

Jaroslaw Kaczynski, le leader populiste de premier plan du parti eurosceptique Law & Justice, a également dénoncé les plans climatiques de l’UE.

Il a déclaré dans une interview pour un journal polonais qu’il était « ridicule » pour le bloc de rendre les restrictions énergétiques plus strictes au milieu de la flambée des prix de l’énergie et d’une compression du gaz de la Russie.

Il a déclaré : « Il est clairement visible que les actions des Russes visant à augmenter les prix du gaz modifient radicalement la sécurité énergétique sur notre continent.

« Si nous ne tenons pas compte de ces circonstances et poursuivons aveuglément des idées préétablies, cela se terminera tragiquement pour les Européens. »

Mais au lieu de cela, les pourparlers ont été dominés par des discussions sur l’état de droit.

Le président du Conseil européen Charles Michel, dans une lettre envoyée aux États membres avant le sommet de l’UE des 21 et 22 octobre, a déclaré : « Dans la perspective du sommet COP 26, nous avons besoin d’une réponse mondiale ambitieuse au changement climatique.

« Toutes les grandes économies devraient se fixer des objectifs ambitieux et respecter leurs engagements en matière de financement climatique. »

Mais avec la Pologne qui s’en prend à la politique climatique de l’UE, elle semble être un client difficile avant la poursuite des pourparlers au sommet de l’UE et la COP.