La Pologne sauve le résultat mais perd l’image

La Pologne, rivale de l’Espagne en phase de groupes du Championnat d’Europe de football, a montré, avec un nul (2-2) contre l’Islande lors de son dernier match amical avant le début du tournoi, de nombreuses déficiences défensives et dans la création ont été masqués par un but de Karol Swiderski à la 88e minute qui a sauvé le résultat.

Pologne

Szczesny ; Kedziora, Glik, Dawidowicz, Puchacz (Rybus, 80′) ; Frankowski (Placheta, 64′), Moder, Krychowiak (Linetty, 64′), Zielinski (Kozlowski, 46′) ; Lewandowski (Swiderski, 81′) et Swierczok (Jozwiak, 58′).

Islande

Runarsson (Kristinsson, 46′) ; Sampsted, Hermannsson, Bjarnason, Thórarinsson ; Gunnarsson ; Anderson (Eyjólfsson, 74′), Baldursson (Thórdarson, 78′), Bjarnason, Gudmundsson ; Bodvarsson.

Buts

0-1 M. 26 Gudmundsson. 1-1 M. 34 Zielinski. 2-1 M. 47 Bjarnason. 2-2 M. 88 Swiderski.

Arbitre

Balázs Berke (Hongrie). TA : Krychowiak (46′) / Baldursson (43′).

L’équipe dirigée par Paulo Sousa a affronté le duel sans l’un de ses joueurs clés, Arkadiusz Milik, qui avait annoncé 24 heures plus tôt qu’il ne disputerait pas l’Eurocup en raison d’un problème au ménisque du genou droit. Il s’agissait de la deuxième défaite majeure de la Pologne, qui a également perdu Krzysztof Piatek sur blessure à la mi-mai. Sans deux de leurs trois meilleurs attaquants, ils ont tous cherché un nom pour aller avec Robert Lewandowski : Jakub Swierczok.

Sousa lui a donné le titre pour le deuxième match amical consécutif. Contre la Russie, il a marqué le seul but de son équipe (1-1) et c’était l’une des rares bonnes nouvelles d’une équipe qui jusqu’à présent était grise. Pour cela, et pour l’absence certaine de Milik, il revint à onze.

Il l’a fait avec les cinq joueurs les plus marquants restés en Pologne après la chute de deux d’entre eux avant le Championnat d’Europe : Wojciech Szczesny (Juventus), Kamil Glik (Benevento), Piotr Zielinski (Naples), Grezegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscou) et Lewandowski (Bayern). Devant, tout le monde avait l’Islande, qui n’avait pas le championnat d’Europe à l’horizon. A priori, c’était un bon duel pour marquer l’état de la Pologne.

Cependant, les hommes de Sousa n’ont pas travaillé. Il a montré de nombreuses faiblesses défensives, notamment sur coups de pied arrêtés, et des doutes excessifs en attaque sans idées dans la création avec un bourrage considérable malgré la possession monopolistique.

Et, avec ce mauvais script, L’Islande a pris l’avantage au match retour de la première mi-temps avec une frappe au talon d’Albert Gudmundsson, à laquelle Zielinski a répondu peu de temps après grâce à une apparition de Lewandowski, qui a participé à l’entame du but avec un jeu ‘maradonien’, après avoir laissé trois rivaux.

Avec 1-1 au tableau d’affichage à la mi-temps, l’Islande a frappé fort en seconde période et la Pologne presque sans interruption a marqué le deuxième grâce à Brynjar Bjarnason, qui a profité d’un déséquilibre défensif après un coup franc.

La Pologne, à l’exception d’une apparition de Lewandowski, qui a dû descendre pour récupérer des ballons au centre du terrain, et de petites pilules de Tymoteusz Puchacz sur la gauche, n’a presque rien montré de positif.

Sousa a ensuite tenté de redynamiser son attaque avec le départ de Jozwiak, expert en matchs révolutionnaires, à la place de l’arrêt Swierczok. Ça a marché. Swiderski, qui a pris le terrain pour Lewandowski, honneur sauvé au dernier souffle. Bien qu’elles aient été à égalité à la 88e minute, la Pologne a montré trop de lacunes avant le début de l’Euro.