La Pologne se qualifie après avoir terminé l’Argentine et attend l’Espagne

01/05/2022 à 06:29 CET

. / Melbourne

L’équipe polonaise a été confirmée comme la premier classé combiné en tant que premier du groupe D après avoir battu l’Argentine lors du dernier croisement, avec qui ils sont arrivés à égalité avec des victoires complètes, par 2-0 en l’absence du match de double, et attend en demi-finale une Espagne qui pourrait condamner sa passe contre la Serbie ce après-midi. « Je suis très content pour mon équipe. Je savais qu’il combattrait toutes les balles. Diego a joué très solide dans les dernières balles de break en ma faveur, a assuré un Hubert Hurkacz enthousiaste après avoir atteint les demi-finales de la Coupe ATP pour la première fois de sa carrière.

Schwartzman, venu au duel après avoir battu le Grec Stefanos Tsitsipas (4) ce lundi, a souffert plus que prévu devant un Hurkacz attentif au reste qui a eu onze balles de break dans les deux sets disputés. Malgré la supériorité polonaise, la fierté du porteño l’a maintenu à flot jusqu’à la fin d’un deuxième set qui a fini par céder après avoir laissé son service s’échapper avec 4-4 après avoir sauvé trois balles de break.

Au premier point de la matinée, le Polonais Kamil Majchrzak n’a pas voulu se réveiller du rêve qu’il traverse et a dépassé Federico Delbonis, qui occupe 73 positions au-dessus de lui au classement, par 6-3 et 7-6 (3 ) pour établir un bilan positif de 3-0 en simple dans l’édition en cours de la Coupe ATP. «Ça a été très compliqué. J’étais deux fois avec un avantage de « break » dans le deuxième set et je n’ai pas pu le fermer. Ce fut un match très intense et je suis très heureux d’avoir marqué ce dernier point & rdquor;, a commenté Majchrzak.

L’Espagne est la mieux placée pour conquérir le groupe A et affronter ainsi la Pologne en demi-finale ce vendredi après-midi à la Ken Rosewell Arena.