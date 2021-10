La Pologne sur une trajectoire de collision avec l’UE alors que le Premier ministre accuse Bruxelles d' »usurper la démocratie » | Monde | Nouvelles

Et le bloc a riposté, suggérant que « de très graves problèmes liés à la primauté du droit de l’UE » étaient en jeu, avec des discussions croissantes sur la Pologne à l’instar du Royaume-Uni avec un soi-disant Polexit. Le gouvernement nationaliste polonais est en désaccord avec la Commission européenne à Bruxelles sur les réformes judiciaires, les libertés des médias et les droits des LGBT depuis son arrivée au pouvoir en 2015.

Cependant, une décision de justice récente selon laquelle certaines parties du droit de l’UE sont incompatibles avec la constitution polonaise a mis les choses au point.

M. Morawiecki, membre du parti Droit et justice, a déclaré au parlement polonais : « Nous sommes à un moment crucial, pourrait-on dire, à un carrefour de l’histoire de l’UE.

« La démocratie est mise à l’épreuve – jusqu’où les nations européennes reculeront-elles avant cette usurpation par certaines institutions européennes. »

La décision du Tribunal constitutionnel polonais, une institution qui, selon les critiques du gouvernement, est devenue politisée dans le cadre de réformes qui, selon eux, sapent l’indépendance judiciaire, remet en question un principe clé de l’intégration européenne.

La Pologne affirme que l’UE a outrepassé son mandat en tentant d’empêcher les réformes judiciaires du gouvernement, et que la décision du Tribunal constitutionnel affirme la primauté de la constitution polonaise d’une manière qui n’est pas différente des décisions rendues par les tribunaux d’autres pays européens.

Interrogé jeudi sur les propos de M. Morawiecki, le porte-parole de la Commission, Christian Wigand, a déclaré que l’exécutif européen avait « la tâche de garantir le bon fonctionnement de l’ordre juridique de l’Union et veillera à ce que les droits des Européens en vertu des traités continuent d’être protégés… »

Dans une indication claire de l’inquiétude croissante à Bruxelles, M. Wigand a déclaré qu’une analyse approfondie de la décision de justice polonaise était en cours, ajoutant qu’une évaluation initiale soulignait « de très graves problèmes liés à la primauté du droit de l’UE ».

La décision de justice pourrait mettre en danger quelque 23 milliards d’euros de subventions de l’UE et 34 milliards d’euros de prêts bon marché sur lesquels la Pologne pourrait autrement compter dans le cadre du fonds de relance de l’UE après la pandémie de COVID-19.

Cela a également suscité des discussions sur un « Polexit », bien que Varsovie insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention de suivre la Grande-Bretagne hors de l’UE.

Le porte-parole du gouvernement polonais Piotr Muller a déclaré que M. Morawiecki assisterait à la session du Parlement européen à Strasbourg mardi prochain pour présenter la position de la Pologne dans le différend sur l’état de droit.

La question des relations tendues de la Pologne avec l’UE a été un sujet de conversation dans l’ensemble de l’UE27 ces derniers mois.

S’exprimant plus tôt cette semaine, Michel Barnier, l’ancien négociateur en chef de l’UE pour le Brexit, prêt à défier le président français Emmanuel Macron lors des élections de l’année prochaine, effrayant, a soulevé un point d’interrogation sur l’adhésion actuelle de Varsovie.

Il a déclaré à la chaîne BFM TV : « En Pologne, ce n’est pas une question de droit, c’est une question politique. C’est très grave.

« Le peuple polonais, le gouvernement actuel, essaie de contraindre et de déjouer la justice. C’est grave.

« C’est pourquoi ils disent que les traités européens sont contre leur constitution. C’est très grave. »

Il a ajouté : « Cette question devrait être traitée politiquement et le Conseil européen, le Conseil des chefs d’État et de gouvernement, devrait demander au peuple polonais s’il souhaite ou non rester dans l’UE. «

Se référant à l’adhésion de son propre pays au droit de l’UE, M. Barnier a déclaré : « Nous avons pris un engagement. Nous devons respecter les traités.

« C’est ce que nous faisons et ce que je ferai. »

« Oui, le droit européen a la primauté sur le droit français, mais pas sur notre constitution. »

Il a déclaré : « Je pense que nous devrions demander à la Pologne si elle veut faire partie de l’UE.

«Ce qui est grave, c’est qu’en 2004, ils ont rejoint l’UE. Ils savaient ce qu’ils faisaient.

« Ils ont accepté les traités. Faire cela maintenant est extrêmement grave.