La Pologne utilise la cavalerie pour garder la frontière après la crise avec la Biélorussie

02/12/2021 à 10:02 CET

SPORT.es

La cavalerie classique a été reléguée à un rôle secondaire dans les forces armées modernes. Seules quelques unités à travers le monde utilisent encore des chevaux pour remplir leur rôle, patrouillant généralement ou patrouillant dans les zones rurales. En raison de la crise migratoire déclenchée à la frontière polono-biélorusse, Des soldats polonais à cheval ont été vus gardant la zone de passage des migrants. Les photos ont été partagées sur les réseaux sociaux et ont fait beaucoup parler.

De nos jours, mélanger un animal comme le cheval avec un équipement tactique moderne donne un aspect extravagant, puisque la cavalerie militaire classique a été abandonnée tout au long du 20ème siècle. Modernisation et mécanisation des unités militaires atteint son apogée après la Seconde Guerre mondiale. A partir de là, il n’a fait qu’augmenter et laisser les animaux relégués au second plan.

Cependant, le cheval continue d’être utilisé dans différentes forces de police, y compris les Espagnols. Cet animal noble est utilisé pour être un moyen de transport moins cher et pour pouvoir entrer dans des endroits où les véhicules ne peuvent pas. Son utilisation est typique de l’infanterie montéePas de charge de cavalerie à l’ancienne.