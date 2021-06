La pop star britannique Mabel revient avec le single anthémique « Let Them Know »

Pop star montante au Royaume-Uni Mabel est de retour avec son premier single de 2021, “Let Them Know”. Créé aux côtés des amis et proches collaborateurs du chanteur Raye, SG Lewis et MNEK.

« Let Them Know » est un morceau pop anthémique qui encourage à s’habiller sans destination en tête et à parler de confiance dans le monde avec un faux jusqu’à ce que vous en fassiez l’attitude.

« J’ai passé si longtemps à vivre dans ma coquille. Tellement peur de libérer tout mon potentiel et d’être moi-même parce que j’étais terrifiée par ce que les gens penseraient », a écrit Mabel dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

«Je me suis retenu et j’ai caché toute ma vie parce que j’avais peur que le vrai moi ne suffise pas. Maintenant, j’ai enfin trouvé le courage d’être qui je suis vraiment, de m’exprimer correctement et d’être l’artiste que j’ai toujours voulu être.

“Cette prochaine partie du voyage est dédiée à tous ceux qui ont déjà eu peur d’être vraiment eux-mêmes”, a-t-elle poursuivi. «Je veux juste que tu saches que qui tu es vraiment est suffisant, c’est plus que suffisant et je ne veux rien de plus que que tu en sois fier. FAITES-LEUR SAVOIR.”

Avec « Let Them Know », Mabel a lancé un tendance sur l’application de vidéo virale TikTok. En taquinant le morceau, la chanteuse a encouragé les fans à créer des vidéos sur l’extrait publié sur son compte et elles ont été livrées.

À ce jour, plus de 52 000 vidéos ont été téléchargées sous l’audio où Mabel chante : « Lips pink like peaches / Money long like plages / Rolls Royce, screeching / Rolex, scintillant / Blonde hair yeah Iwhiteled it / You could call me Khaleesi / Je reste sur mon truc de reine / Ici, les ennemis ont l’air minuscules. ”

Diffusez ou achetez « Let Them Know ».