La pop star de Hong Kong Anthony Wong arrêtée pour avoir chanté lors d’un rassemblement

Des responsables de Hong Kong ont arrêté la pop star Anthony Wong pour avoir chanté lors d’un rassemblement en faveur de la démocratie.

En 2018, le chanteur de cantopop Anthony Wong Yiu-ming a chanté deux chansons lors d’un rassemblement électoral. Le rassemblement a eu lieu en faveur du candidat pro-démocratie à la législature de Hong Kong. Hier, la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong a arrêté le chanteur. Il est accusé d’avoir enfreint les lois de campagne sur sa performance.

M. Wong a été accusé d’avoir violé une disposition de la loi interdisant la sollicitation de votes en utilisant de la nourriture, des boissons ou des divertissements. S’il est reconnu coupable des accusations portées contre lui, le chanteur pop risque jusqu’à sept ans de prison. L’arrestation de Wong intervient alors que les autorités de Hong Kong sévissent contre tout, des slogans de protestation aux livres pour enfants et aux articles de journaux.

Anthony Wong est parfois appelé le cantonais David Bowie. Il est chanteur avec le groupe électronique Tat Ming Pair – qui intègre la mise en scène dans ses sets. Le groupe aborde des problèmes sociaux et politiques dans ses chansons, un peu comme Rage Against the Machine.

Les deux plus gros succès du groupe étaient des albums critiquant la réponse du gouvernement chinois aux manifestations de 1989 sur la place Tiananmen. Ces chansons, “Forgot He or She” et “Love in the Time of Pandemic” parlent d’être gay et de faire face aux préjugés de la famille et des amis.

Anthony Wong est l’une des rares célébrités de Hong Kong à s’être prononcée contre le gouvernement. Il dit que sa position pro-démocratie lui a coûté des revenus et des partenariats, mais il ne s’inquiète pas des conséquences.

“Je chante depuis 30 ans et je peux me permettre de payer ce prix”, a déclaré Wong au New York Times en 2019. “Beaucoup de gens auraient alors trop peur de parler ou de s’exprimer. C’est la partie la plus effrayante. Je suis d’abord un civil, puis un musicien, et aussi un militant social.

L’organisme anti-corruption de Hong Kong est soutenu par Pékin. Il a réprimé les partisans pro-démocratie dans la ville. Plusieurs manifestants lors des émeutes de 2018 ont été arrêtés et condamnés à jusqu’à neuf ans de prison, certains pour terrorisme et d’autres pour incitation à la sécession.

La plupart des politiciens pro-démocratie de Hong Kong ont été arrêtés ou déplacés ailleurs. Les manifestations antigouvernementales de masse qui ont rempli les rues en 2019 ont été effectivement réduites au silence. L’homme politique pour lequel M. Wong a chanté purge une peine de 10 mois de prison en vertu d’une loi chinoise sur les valeurs mobilières.