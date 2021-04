Documents Readdle pour iPhone et iPad est une application polyvalente qui offre tout, du stockage local et dans le cloud, à la gestion des téléchargements, à l’éditeur PDF, au lecteur multimédia et même à un VPN. Maintenant, la société le rend disponible pour les Mac M1.

Depuis le lancement des premiers Mac Apple Silicon M1 à la fin de l’automne dernier, les développeurs ont pu autoriser leurs applications iPhone et iPad à s’exécuter sur les machines – téléchargeables directement depuis le Mac App Store.

Maintenant, Readdle a rendu sa populaire application de documents polyvalente disponible pour les Mac M1. Le développeur a détaillé la nouvelle dans un communiqué de presse aujourd’hui:

Documents by Readdle arrive sur M1 Mac! Découvrez votre première super application pour ordinateur de bureau! Aujourd’hui, nous sommes ravis d’apporter tout ce que vous avez aimé dans Documents sur iPhone et iPad sur les Mac exécutant Apple Silicon. Il vous permet de faire ce que vous voulez avec vos fichiers sans sauter entre des dizaines d’applications: gérer tous vos fichiers et services cloud; surfer sur le web; connectez un VPN intégré pour rester privé; écouter de la musique; regarde des vidéos; lire des livres; éditer des PDF; ouvrir plus de 40 formats de fichiers, y compris .flac, .mkv, .avi, .rar

Cela signifie que les abonnés qui paient déjà pour Documents Plus bénéficieront de toutes les fonctionnalités premium sur leurs Mac M1.

Documents est un téléchargement gratuit depuis le Mac App Store avec l’abonnement Plus au prix de 49,99 $ / an pour obtenir toutes les fonctionnalités de l’application.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: