Crypto (CRO)

La populaire NBA Arena, Staples Center, sera renommée Crypto.com Arena dans le cadre d’un accord Blockbuster

L’un des centres sportifs et de divertissement les plus populaires d’Amérique à Los Angeles, le Staples Center, sera renommé Crypto.com Arena d’ici le 25 décembre 2021.

Le changement de nom du centre sportif fait suite à un accord entre Crypto.com et l’équipe NBA de Los Angeles qui aurait dépassé 700 millions de dollars.

Crypto.com Rejoignez le wagon NBA

Les crypto-monnaies ont gagné en popularité massive en Amérique, et cette récente annonce représente un autre énorme bond dans l’espace crypto dans l’arène sportive.

Crypto.com, fournisseur populaire d’échange de crypto et de portefeuille mobile basé à Singapour, aurait scellé un accord de droit de dénomination de 20 ans qui verra le célèbre terrain d’attache des LA Lakers et de trois autres équipes sportives professionnelles – les LA Clippers, les LA Sparks et les LA Kings rebaptisés.

L’accord prend effet le jour de Noël, le 25 décembre, et le logo de l’emblématique Staples Center sera remplacé pour indiquer un changement de propriétaire.

Staples, une salle de 20 000 places appartenant à Anschutz Entertainment Group (AEG) en 1999, a initialement dépensé environ 120 millions de dollars pour obtenir des droits de dénomination sur 20 ans. Le détaillant de fournitures de bureau a ensuite renégocié les droits de renommage permanents dix ans plus tard pour un montant non divulgué.

Au début de 2019, inconnu de beaucoup, AEG était en quête d’un nouveau nom et a racheté les droits de dénomination à Staples, détenue par une société de capital-investissement Sycamore Partners.

Crypto.com a pu négocier un accord lorsqu’AEG était à la recherche d’un nouveau sponsor. Cet accord représente une situation gagnant-gagnant pour les deux parties ; AEG obtient le nouveau nom de marque, tandis que Crypto.com élève son statut.

Attendez-vous à ce que d’autres sociétés de cryptographie emboîtent le pas

Les entreprises de cryptographie s’investissent de plus en plus dans le sport alors qu’elles recherchent des moyens innovants d’être reconnus par le grand public.

Au second semestre, l’échange de dérivés cryptographiques FTX a obtenu les droits de dénomination de l’arène NBA du Miami Heat pendant 19 ans pour un montant de 135 millions de dollars.

Coinbase a déjà conclu un accord pour devenir le partenaire exclusif de crypto-monnaie de la National Basketball Association (NBA) et de la Women’s National Basketball Association (WNBA).

Avec ces développements, des sociétés rivales de crypto-monnaie comme Binance et même Robinhood pourraient chercher des moyens de se lancer dans l’arène sportive.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.