La popularité croissante des crypto-monnaies est « une grande préoccupation », déclare le banquier central irlandais

Derville Rowland est sur le point de prendre la présidence du comité permanent de gestion des investissements de l’Autorité européenne des marchés financiers en juillet, qui aide à préparer la réglementation du secteur des fonds.

Un autre responsable de la banque centrale s’inquiète de la montée en puissance du Bitcoin et des crypto-monnaies.

Derville Rowland, l’un des plus hauts responsables de la banque centrale d’Irlande, est le dernier à avoir les mêmes opinions sur les cryptos que les autres responsables.

«Les actifs cryptographiques sont un investissement assez spéculatif et non réglementé», et les gens devraient être «vraiment conscients qu’ils pourraient perdre la totalité de cet investissement», a déclaré le directeur général de la conduite financière de la banque centrale dans une interview.

Rowland a rejoint une multitude de banques centrales émettant plus ou moins les mêmes avertissements sur les investissements cryptographiques.

La popularité croissante des actifs cryptographiques tels que le bitcoin est “une grande préoccupation”, a-t-elle ajouté.

Rowland, connue pour avoir infligé de lourdes amendes à certaines des plus grandes sociétés financières du pays, prendra la présidence du comité permanent de gestion des investissements de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) en juillet.

Ce comité participe à l’élaboration de la réglementation de l’industrie des fonds.

Outre les cryptos, Rowland se concentre également sur la «gamification» de l’investissement en actions, qui, selon elle, deviendra bientôt un problème pour l’Europe.

L’ESMA et la banque centrale d’Irlande ont toutes deux eu des discussions sur la question, a déclaré Rowland. Mais bien qu’aucun calendrier n’ait été fixé pour les réglementations, elles doivent être «technologiquement neutres», a-t-elle déclaré, «afin que vous n’obteniez pas de meilleures protections dans les processus papier plus anciens que dans les processus plus en ligne.»

