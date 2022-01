La popularité d’Android TV monte en flèche alors qu’elle dépasse 110 millions d’appareils actifs par mois

C’est beaucoup de façons de diffuser Netflix

Il est peut-être temps d’arrêter de considérer Android TV comme un programme également. Alors qu’Amazon et Roku continuent de dominer dans le salon, la plateforme de streaming de Google continue de prendre de l’ampleur, notamment grâce au succès de son dernier Chromecast. L’été dernier, nous avons constaté qu’Android TV comptait plus de 100 millions d’utilisateurs au total après que YouTube ait franchi ce cap. À l’approche de 2022, nous obtenons des statistiques confirmées de Google sur la croissance de la plate-forme.

Un porte-parole de la société a partagé avec 9to5Google exactement combien d’utilisateurs utilisent des appareils Android sur leur téléviseur. Selon Google, Android TV et Google TV totalisent plus de 110 millions d’appareils actifs par mois. C’est la première fois depuis mai dernier que l’entreprise détaille publiquement sa base d’utilisateurs. À l’époque, les streamers utilisaient activement 80 millions d’appareils chaque mois.

Sauter plus de 30 millions d’appareils en moins d’un an n’est pas à dédaigner, mais il est facile de comprendre pourquoi la croissance a été si rapide. Il est plus facile que jamais de trouver des appareils Android TV aujourd’hui. De nouvelles clés de streaming d’entreprises comme Walmart, Xiaomi et Realme peuvent être achetées partout dans le monde, tandis que les téléviseurs de Sony, Hisense et TCL sont désormais livrés avec le logiciel intégré. Même certains bogues logiciels avec les téléviseurs TCL ne pouvaient pas arrêter le la croissance de la plate-forme au cours du dernier semestre 2021. Pendant ce temps, les appareils préexistants comme le dernier Chromecast de Google et la gamme Shield TV de Nvidia continuent de bien se vendre, stimulés par les remises de vacances.

Bien que la société ait récemment lancé Android TV 12, il n’est pas encore arrivé sur les appareils destinés aux consommateurs. Pendant ce temps, la prochaine grande fonctionnalité pour les appareils Google TV – le support multi-utilisateurs – a été retardée le mois dernier, devrait arriver dans les prochaines semaines. Nous en apprendrons probablement plus sur l’avenir d’Android sur les téléviseurs plus tard cette année à Google I/O.

