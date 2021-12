La popularité de Boris Johnson s’effondre dans le dernier sondage – Rishi Sunak est encore moins bien noté que le Premier ministre | Politique | Des nouvelles

La nouvelle survient à la suite d’une vague de scandales, allant de la démission d’un haut député conservateur pour un scandale sordide à de nombreuses allégations de fêtes à Downing Street pendant les périodes de verrouillage strict l’année dernière. Le Premier ministre a également récemment dû justifier une fuite de photo de lui-même, de sa femme et d’un certain nombre d’assistants de Downing Street appréciant apparemment des planches de vin et de fromage dans le jardin du numéro 10. M. Johnson a affirmé que l’événement était une fonction liée au travail causant condamnations multiples du PM.

La récente baisse de popularité a été confirmée par un sondage YouGov réalisé le 20 décembre.

Sur les 3326 adultes interrogés parmi une sélection de personnes à travers le Royaume-Uni, 71% ont répondu qu’ils pensaient que le Premier ministre faisait un mauvais travail.

La popularité du Premier ministre a diminué depuis juin 2021, avec un pic rapide apparaissant à la suite de la série de scandales qui ont secoué M. Johnson et le parti conservateur.

Les résultats du sondage suggèrent que seulement 23% des personnes pensent que M. Johnson fait du bon travail.

6 pour cent ont dit qu’ils ne savaient pas.

En termes de popularité, le Premier ministre a également affiché des résultats médiocres.

YouGov a également interrogé 1353 personnes sur son attrait, avec 44% des personnes disant qu’elles ne l’aimaient pas, contre 34% qui ont affirmé qu’elles aimaient le Premier ministre.

À plus grande échelle, M. Johnson était le deuxième député conservateur le plus impopulaire après le chancelier de l’Échiquier, Rishi Sunak.

Le même sondage a également placé M. Johnson deuxième derrière M. Sunak dans tous les partis et spectres politiques comme le plus impopulaire.

Le troisième plus impopulaire était le maire de Manchester, Andy Burnham.

La récente perte du siège du North Shropshire au profit des libéraux-démocrates a également été considérée comme un avertissement clair au Premier ministre que son mandat pourrait être compromis dans un proche avenir.

Cependant, le Premier ministre a été accrédité pour une série de succès depuis son élection.

La gestion du déploiement du vaccin COVID-19 et le programme de rappel qui a suivi ont ouvert la voie par rapport aux autres pays européens.

Avec seulement une poignée de petits pays d’Europe ayant eu plus de vaccins, le Royaume-Uni est en tête du nombre de personnes vaccinées contre le coronavirus par rapport aux autres grands pays européens.

M. Johnson a également été à la tête d’une vague d’accords commerciaux post-Brexit qui a permis au Royaume-Uni de rester un acteur mondial majeur des affaires et de l’innovation.

Cependant, des rumeurs circulent déjà quant à savoir qui pourrait remplacer le Premier ministre, car les scandales éclipsent les performances supervisées par M. Johnson.

Des noms tels que Liz Truss, Rishi Sunak, Priti Patel et Sajid Javid ont tous été lancés.

Cependant, plusieurs étrangers ont également été mentionnés.

Des noms tels que Nadhim Zahawi, Jeremy Hunt et Tom Tugendhat ont également été pressentis pour le rôle.

La baronne Davidson, l’ancienne chef des conservateurs écossais, a déclaré au Herald Scotland : « Il y a beaucoup de choses avec lesquelles travailler si vous voulez un cabinet fort autour du Premier ministre, mais vous devez avoir un Premier ministre qui a un programme a pris le contrôle et a le personnel pour pouvoir l’exécuter et a le plan pour cela.

Elle a ajouté : « Je pense qu’il est vrai qu’il n’y a pas de successeur naturel. Je pense que ce qui est intéressant, c’est que les événements qui se sont produits au cours du dernier mois, un mois et demi, ont permis maintenant d’en parler ouvertement à tous les niveaux au sein du parti.

Elle a terminé en disant: « Je pense donc que ce qu’ils recherchent, c’est un Premier ministre plus sobre qui va continuer son travail et avoir moins de drame autour de ce qu’il fait et qui éliminera les erreurs auto-infligées. »