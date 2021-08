La popularité de Dogecoin ($DOGE) parmi les nouveaux investisseurs augmente, selon un nouveau rapport de recherche Crypto new media

Un rapport de la plateforme d’analyse de données Chainalysis montre que de nouveaux investisseurs adoptent Dogecoin à des niveaux jamais vus depuis la course haussière de 2017. v

Comme le Daily Hodl l’a rapporté le 18 août, Chainalysis indique dans ce nouveau rapport que l’adoption de nouveaux investisseurs a bondi en 2021, rivalisant avec le marché haussier des crypto-actifs à la fin de 2017. Le rapport affirme que la demande et l’action des prix pour $ DOGE ont été “largement porté par les réseaux sociaux. » Cependant, la société d’analyse prétend que l’activité sur la blockchain de Dogecoin indique un bond dans l’investissement et l’adoption de nouveaux utilisateurs.

Le rapport affirme que les investisseurs qui achètent DOGE pour la première fois au cours des six derniers mois représentent désormais un quart de l’offre totale de la pièce, contre seulement 9% en juillet 2020 : crypto

De nouveaux investisseurs sont revenus à nouveau en juillet 2020 grâce à la tendance TikTok, augmentant leurs avoirs de 9% à 17% de l’offre d’ici octobre 2020. De nouveaux investisseurs ont acquis encore plus à partir de janvier 2021, alors qu’Elon Musk et Reddit ont augmenté le profil et le prix de DOGE.