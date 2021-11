Dans le résumé: Mattia Binotto, directeur de l’équipe Ferrari, n’est pas inquiet. Le récent sondage mondial des fans de Formule 1 a indiqué que la popularité de la Scuderia a baissé.

Binotto n’est pas inquiet La popularité de Ferrari pourrait être en baisse Une enquête menée auprès de plus de 167 000 fans réalisée en collaboration avec la F1 a révélé que Ferrari était de loin l’équipe la plus appréciée à la troisième place. Ferrari s’est classée troisième avec 18% de soutien des fans derrière McLaren (29%) et Red Bull (19%).

Interrogé par . au Grand Prix des États-Unis s’il était préoccupé par le développement, Binotto a déclaré qu’il était convaincu que les équipes restaient aussi populaires que jamais.

« Premièrement, nous nous concentrons sur la performance, cela devrait être la priorité », a déclaré Binotto. « Mais je pense que la popularité est également importante.

« J’ai entendu parler des résultats de l’enquête. Je dois dire que si je fais mon propre sondage aujourd’hui et que je regarde les tribunes ici à Austin, il y a encore beaucoup de couleurs rouges et je suis presque sûr que notre popularité dans le monde est toujours très élevée.

Domenicali rend hommage à Terzi

Le PDG de F1 Stefano Domenicali a rendu hommage à l’ancienne aérodynamicienne en chef de Williams, Antonia Terzi, décédée plus tôt cette semaine à la suite d’un accident de voiture.

« Je suis profondément attristé d’apprendre que notre amie Antonia nous a été enlevée bien trop jeune », a déclaré Domenicali. « C’était une personne incroyablement douée et talentueuse qui aimait ce qu’elle faisait et se donnait à 100 %. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis en ces moments très tristes. »

Liens intéressants sur les courses automobiles :

L’équipe Aston Martin F1 dépose une proposition d’obligation de détail (.)

« L’équipe de Formule 1 Aston Martin a mis de côté une proposition d’obligation de détail en livres sterling de cinq ans pour aider à financer sa nouvelle usine car des sources de financement plus attrayantes sont disponibles, a-t-elle déclaré lundi. »

Le patron de Pirelli affirme que la société est sur le point de fournir des pneus F1 plus durables et plus compétitifs pour 2022 (BBC)

« Si les simulations se confirment lorsque nous roulerons avec les pneus, je m’attends à rouler à une pression plus basse avec les pneus 18 pouces. »

Toto attend ce week-end le Grand Prix de Mexico sur l’Autodromo Hermanos Rodríguez (Mercedes)

« Red Bull s’y est bien passé dans le passé et cela n’a pas été notre circuit le plus fort. Mais cette année a montré que tout est possible et des circuits où vous étiez auparavant faible, vous êtes soudainement fort, et vice versa. »

Hectic Hunter-Reay excité en envisageant le prochain arrêt (IndyCar)

« Le travail chez ECR est probablement de partager la Chevrolet n°20 avec le propriétaire/pilote Ed Carpenter, qui court sur les pistes ovales, ainsi qu’un tour dans la ‘500’. Hunter-Reay est ouvert à cet arrangement, mais il envisage également d’autres opportunités. »

GP du Mexique 2021 (AlphaTauri)

« Je suis impatient de voir quel effet l’altitude à Mexico aura sur moi, car je n’ai jamais conduit auparavant dans ces conditions. Avec un casque, je peux imaginer que cela pourrait être assez difficile et exigeant pour le cou et les bras, mais apparemment, l’effet principal est sur votre fréquence cardiaque. Normalement, je n’ai aucun problème de fréquence cardiaque, mais lors de mon entraînement récent, pour me préparer pour le Mexique, je me suis davantage concentré sur l’endurance dans cet esprit. «

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

