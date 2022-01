La popularité de Meghan Markle et Harry s’effondre dans le dernier sondage tandis que Kate et William montent en flèche | Royale | Des nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ont chuté dans les derniers sondages parmi les Britanniques, selon un sondage explosif du Mail on Sunday. Discutant des notes, l’ancien rédacteur en chef royal de The Sun Charlie Rae a déclaré qu’il n’était « pas surprenant » de voir Harry à zéro, tandis que Meghan s’effondrait à -17 approbations nettes. Le sondage auprès de 1 567 adultes britanniques a été réalisé par Deltapoll entre le 23 et le 30 décembre.

Le frère de Harry, le prince William, s’en est bien mieux sorti aux yeux du public britannique, puisqu’il a obtenu une note d’approbation nette de +55.

La reine a mené la famille royale avec +60, Kate Middleton avait une cote d’approbation nette de +47 et la princesse Anne a pris la quatrième place avec +39.

Le prince Charles était à +25, tandis que la duchesse Camilla n’était qu’à +5.

Après des années de scandale et de controverse, le prince Andrew a été le plus bas dans le sondage avec -50 approbations nettes.

JUST IN: Les fans royaux jaillissent de la nouvelle photo de Zara Tindall et du bébé Lucas

Discutant des cotes, l’animateur de talkRADIO, Cristo Foufas, a déclaré: « Je veux faire certaines de ces cotes royales.

« La reine est sur +60, William et Kate sont respectivement sur +55 et +47, donc de très bonnes notes.

« Même la princesse Anne est sur +39. J’aime la princesse Anne parce qu’elle baisse la tête et continue, très travailleuse.

« Fait intéressant, Harry et Meghan sont respectivement à zéro et -17. Ce n’est pas une surprise.

« Mais Charles n’a que 25 ans et Camilla n’en a que 5. Charles est derrière Anne, Kate, William et la reine et pourtant il est l’héritier du trône. Est-ce une cause d’inquiétude ? »

Plus tôt cette semaine, le palais de Buckingham a annoncé que la duchesse Camilla avait été nommée dame royale de l’ordre de la jarretière, l’ordre de chevalerie le plus ancien du système d’honneur britannique.

L’Ordre de la Jarretière est personnellement choisi par le monarque pour honorer ceux qui ont contribué à la vie nationale ou ont personnellement servi la reine.

Cristo Foufas a également suggéré que la sympathie du public pour Charles monterait en flèche lorsqu’il deviendrait roi, en raison d’une « profondeur de sentiment à la suite du décès de la reine ».

Camilla et Charles ont célébré Noël avec la reine au château de Windsor.

La famille royale se prépare actuellement à célébrer le jubilé de platine en février.