La popularité de Meghan Markle revient alors que la duchesse dépasse le prince Charles après une dispute avec le financement | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et Harry : un expert critique les « incohérences »

Après le départ de Meghan et du prince Harry du cabinet l’année dernière et l’interview explosive d’Oprah Winfrey, de nombreux Britanniques ont tourné le dos au duc et à la duchesse de Sussex. Cependant, de nouvelles recherches ont révélé que l’ancienne actrice de Suits a réussi à maintenir sa base de fans à travers l’Europe.

Un scrutin effectué auprès de 6 000 personnes en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne a révélé que Meghan était plus populaire que le prince Charles à 39% et 32% respectivement.

Alors que la reine était toujours la favorite en Italie (62%), en France et en Allemagne (toutes deux à 54%), les Espagnols ont montré leur soutien à l’équipe Harry et Meghan qui se sont classées première et deuxième favorites (43% et 39% favorables).

La recherche a été menée par Redfield et Wilton Strategies pour Euronews.

Les résultats ont été publiés dans le cadre de la nouvelle campagne « Feel Connected to Europe » de l’entreprise médiatique.

La popularité du prince Charles chute derrière Meghan (Image: .)

La popularité de Meghan Markle monte au-dessus de Charles (Image: .)

Pour ajouter aux résultats accablants pour Charles, plus de la moitié des personnes interrogées (56 %) préféreraient que le prince William soit le prochain monarque britannique.

Charles – qui sera roi lorsque la reine Elizabeth II démissionnera ou mourra – n’a reçu que 18% des voix.

Cela survient alors que les différends entre le palais et les Sussex sur la décision de Charles de cesser de financer Harry et sa famille se poursuivent.

Le duc de Sussex a déclaré à Oprah Winfrey que sa famille “m’a littéralement coupé” au “premier trimestre 2020”, ce qui signifie que Meghan et lui ont dû se rabattre sur le domaine de 10 millions de livres sterling qu’il a hérité de la princesse Diana.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle et le prince Harry viennent de « milieux très endommagés »

Le prince Harry et Meghan Markle (Image : .)

Cependant, cette affirmation a été critiquée après que Clarence House a récemment publié ses comptes officiels pour le dernier exercice – montrant que Charles a continué à financer les Sussex après leur sortie royale officielle en mars 2020.

Cela montre également que le prince de Galles a cessé de les financer cet été-là.

Une source a déclaré à Vanity Fair : « Charles était assez contrarié par les suggestions qu’il avait coupées à Harry.

«Au départ, il ne l’a pas fait et il a continué à fournir pendant un certain temps, mais il y a eu un moment où Charles a décidé que ça suffisait.

A NE PAS MANQUER

Famille royale EN DIRECT: Le prince Harry « mal du pays » « prêt à admettre ses faux pas » [COMMENT]

« De plus en plus méchant ! » Le demi-tour de la famille royale a exposé Meghan et Harry [INSIGHT]

Kate répertoriée comme « Princesse » sur les certificats de naissance : « Non née royale » [REVEAL]

Chronologie du prince Harry et de Meghan Markle (Image: Express)

“La banque de papa ne pouvait pas continuer à distribuer indéfiniment.”

Après la publication des finances royales, un porte-parole de Clarence House a déclaré que le prince Charles “avait alloué une somme substantielle” dans les mois qui ont suivi le Megxit en mars 2020.

Cependant, un porte-parole des Sussex a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de différence de calendrier et Harry faisait référence au premier trimestre de la période de référence fiscale au Royaume-Uni.

Le duc de Sussex a déclaré à Oprah en mars que son père “avait cessé de prendre mes appels” après avoir pris sa décision de laisser la famille royale entre ses mains.

Camilla, duchesse de Cornouailles et prince Charles (Image: PA)

Cependant, dans le documentaire de Channel 5, « Charles & Harry : Father and Son Divided », la commentatrice Emily Andrews a déclaré : « On nous dit que la raison pour laquelle Charles a cessé de répondre à ses appels est parce que Harry a continué à demander plus d’argent.

“Charles n’est pas quelqu’un qui aime la confrontation si efficacement qu’il a juste arrêté de prendre ses appels.

“Charles n’a pas de téléphone portable, il se contente donc de téléphoner littéralement à un standard et de demander à être mis en communication où qu’il soit.”

Angela Levin, biographe royale, a ajouté : “Le prince Charles aime Harry mais il arrive un moment où il faut dire que ça suffit.”

Prince Harry et Prince William (Image: PA)

Le prince Harry a retrouvé sa famille en avril après la triste mort du prince Philip.

Le duc de Sussex devrait retourner au Royaume-Uni avant la réunion du 1er juillet avec son frère aîné, le prince William.

Le couple dévoilera une statue en l’honneur de leur défunte mère au palais de Kensington à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Harry et Meghan ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale l’année dernière dans le but de devenir financièrement indépendants.

Meghan Markle, duchesse de Sussex (Image: Splash)

Écrivant sur leur compte Instagram aujourd’hui disparu @sussexroyal en janvier 2020, ils ont expliqué: “Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres” supérieurs “de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine.”

Les comptes de Clarence House montrent qu’au début du mois d’avril 2020 – le premier mois de la vie de Meghan et Harry en dehors du cabinet – Charles a remis à ses deux fils 4,5 millions de livres sterling de son domaine du duché de Cornouailles.

On ne sait pas combien d’argent est allé à chaque prince, mais un porte-parole de Charles a déclaré qu’il avait alloué “une somme substantielle”, bien que “ce financement ait cessé à l’été de l’année dernière”.

Depuis qu’ils ont déménagé en Californie, les Sussex – qui ont accueilli leur deuxième enfant Lilibet plus tôt ce mois-ci – ont signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify.

Redfield & Wilton Strategies a interrogé 1 500 personnes en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne entre le 7 et le 8 juin.