La popularité de Nickelodeon All-Star Brawl doit beaucoup à la nostalgie

Il est facile de comprendre pourquoi Nickelodeon All-Star Brawl a fait des vagues lors de sa première annonce en juillet.

All-Star Brawl est un combattant de plate-forme, pour commencer, ce qui signifie que les matchs fonctionnent presque exactement comme Super Smash Bros., l’une des franchises de jeux de combat les plus grandes et les plus populaires de tous les temps. Bien sûr, une partie de la raison de la popularité de Smash est aussi que, pour de nombreux joueurs, c’est une chance de revivre certains de leurs premiers et plus beaux souvenirs de jeu. À sa manière, All-Star Brawl a également le pouvoir de la nostalgie de son côté, un atout que les développeurs n’ont pas hésité à jouer dans les récentes vidéos de démonstration.

Le casting de Nickelodeon All-Star Brawl est évidemment prêt à plaire à un certain groupe démographique, à savoir les millennials comme moi. SpongeBob SquarePants et ses acolytes sont bien sûr de la partie, ainsi que des personnages bien-aimés de Razmoket, The Wild Thornberrys et Invader Zim. Le jeu montre même une certaine attention à des dessins animés plus obscurs comme Ren & Stimpy et Aaahh !!! De vrais monstres. C’est comme si quelqu’un était retourné en 2001 et avait demandé à un groupe d’enfants quels personnages de Nick ils aimeraient voir dans le prochain jeu Super Smash Bros.

Prenez cette ventilation de la boîte à outils de SpongeBob, par exemple. Beaucoup de ses mouvements sont inspirés de l’époque à laquelle les gens de mon âge auraient regardé le spectacle, y compris le discours d’imagination et le moment où le nettoyage et le balayage de Bob l’éponge sont applaudis par un public de spectacles de talents. Les développeurs ont également transformé l’un des mèmes les plus durables de la série en raillerie de Bob l’éponge, permettant aux joueurs de se moquer de leurs adversaires avec son faux visage de poulet à tout moment.

Les références s’étendent même à l’écran de victoire Nickelodeon All-Star Brawl (photo ci-dessus), qui voit SpongeBob célébrer une victoire avec son “visage avide” de l’épisode populaire “Sweet Victory” et Patrick clouer un deux par quatre à sa tête dans la défaite, comme il a l’habitude de le faire. Presque chaque pièce de ce jeu semble destinée à activer ce petit endroit amusant dans votre cerveau où vous vous souvenez des bonnes parties de votre enfance avant de grandir et que tout est allé à la merde.

Je ne suis toujours pas sûr à 100% si ce jeu a vraiment l’air cool ou si je viens de subir un lavage de cerveau par nostalgie, mais nous saurons quand Nickelodeon All-Star Brawl arrivera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC cet automne.

