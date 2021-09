La popularité de TikTok continue de monter en flèche alors qu’il éclipse YouTube sur les marchés clés

TikTok est devenu l’une des applications de médias sociaux les plus populaires, et un nouveau rapport souligne à quel point il se compare à YouTube sur les meilleurs téléphones Android.

Le rapport de la société d’analyse d’applications App Annie montre que TikTok a dépassé YouTube en termes de temps moyen passé sur l’application par utilisateur aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les chiffres montrent une forte augmentation du temps passé sur TikTok autour du début de la pandémie de COVID-19, du moins aux États-Unis, les deux services de streaming se battant pour la domination au cours de la dernière année.

Aux États-Unis, les utilisateurs passent en moyenne 24 heures sur TikTok par mois contre 22 heures et 40 minutes sur YouTube. Le rapport montre une différence beaucoup plus importante au Royaume-Uni, avec TikTok affichant une avance de près de 10 heures sur YouTube en termes de temps de visionnage moyen.

YouTube conserve toujours une avance en ce qui concerne le temps de diffusion global, et il convient de noter que les chiffres n’incluent pas les utilisateurs de TikTok sur iOS ou ceux sur Douyin – la version chinoise de l’application. TikTok a également continué à gagner en popularité malgré sa quasi-interdiction aux États-Unis en 2020.

Cela dit, YouTube compte environ deux milliards d’utilisateurs mensuels contre 700 millions pour TikTok, selon BBC News, donc TikTok a encore du chemin à parcourir.

Avec l’augmentation du contenu en streaming abrégé alimentée par la pandémie, il n’est pas surprenant que TikTok ait réussi à devenir un véritable challenger par rapport aux autres applications de médias sociaux, dont beaucoup ont adopté les fonctionnalités et les fonctions de l’application. De plus, l’application continue de dominer les téléchargements d’applications dans le monde.

Pendant ce temps, YouTube ne s’est pas assis sur ses lauriers, lançant Shorts comme un moyen de donner aux créateurs plus de moyens d’interagir avec les téléspectateurs. Google a également lancé un fonds YouTube Shorts de 100 millions de dollars, qui verse de l’argent aux créateurs qui créent des courts métrages attrayants et alimente les efforts de monétisation de la plate-forme.

YouTube est également en tête en termes de montant d’argent que les utilisateurs dépensent pour l’application, suivi de TikTok, suggérant que “les consommateurs ouvrent leur portefeuille à l’économie des créateurs à un niveau que nous n’avons jamais vu auparavant”, et montrant un signe positif pour l’industrie, en particulier les applications de streaming qui favorisent les créateurs de contenu.

App Annie note que le contenu vidéo abrégé et en direct sont les principaux catalyseurs d’un engagement plus profond entre les créateurs et les téléspectateurs et que TikTok “pourrait bouleverser le classement dans les années à venir”.