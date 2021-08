La popularité d’Ethereum oblige la société cotée au NYSE à changer son symbole boursier Crypto new media

in

Ethan Allen, une société de meubles cotée à la bourse de New York (NYSE), a décidé de changer son symbole boursier de «ETH» à «ETD» pour éviter un conflit avec la crypto-monnaie Ethereum représentée également par «ETH». La popularité de la crypto-monnaie Ethereum conduit souvent à une confusion entre les deux dans les résultats de recherche. Cela ressortait clairement de la tendance du cours des actions de la société de meubles, qui a augmenté de 50% lors du pic du marché de la cryptographie en mars-avril.

La société a publié un communiqué de presse pour faire l’annonce et a déclaré que le « D » dans son nouveau symbole boursier signifierait Design. Farooq Kathwari, PDG d’Ethan Allen, a déclaré que le changement de symbole boursier aiderait à “différencier les actualités d’Ethan Allen des actualités d’Ethereum dans les résultats de recherche”.

« La société change son symbole boursier en ETD, en utilisant le « D » pour Design, pour refléter notre concentration sur le design d’intérieur et les services personnels de nos professionnels du design à travers notre réseau mondial de vente au détail de plus de 300 centres de design. Nous pensons également que ce changement différenciera mieux les actualités Ethan Allen des actualités Ethereum dans les résultats de recherche, car Ethereum est souvent abrégé en ETH.

Le cours de l’action de la société de meubles a également connu une baisse au cours des deux derniers mois, coïncidant avec la baisse des prix d’Ether, indiquant que de nombreux investisseurs considéraient qu’il s’agissait du deuxième plus grand actif cryptographique.

Ethereum a brûlé plus de 6 millions de dollars en ETH après la mise à niveau de Londres

Ethereum a terminé hier avec succès sa mise à niveau de Londres en mettant en œuvre des modifications clés des frais de transaction et a également fait d’Ether un actif de défalcation. Après la mise à niveau, les utilisateurs auraient une idée juste de la quantité de gaz qui serait nécessaire pour les transactions au lieu d’enchérir aveuglément pour l’obtenir. La redevance gaz serait versée au réseau qui la transmettrait aux mineurs selon le tarif décidé. L’ETH restant sera brûlé, ce qui en fera un jeton déflationniste.

Un total de 6,1 millions de dollars d’ETH a déjà été détruit jusqu’à présent et le réseau a commencé à produire des blocs déflationnistes où la quantité d’ETH brûlée est supérieure au montant de jeton versé aux mineurs. La faillite devrait avoir un impact haussier et rendre l’éther plus précieux. Le prix de l’ETH est de 2 770 $, avec une augmentation de 18% au cours de la semaine dernière.

Source : TradingView

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.

