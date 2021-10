La popularité du prince Harry et de Meghan Markle s’effondre – ‘Wheel-spinning’ | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex, 37 ans, a vu sa popularité chuter de près de 10% en septembre. Le chroniqueur de Forbes, Guy Martin, a attribué cet événement au fait que le prince n’est pas cru par le public britannique.

M. Martin a écrit: «Harry fait du tank dans les sondages en Grande-Bretagne – pas que ce fait, en soi, compte du tout pour l’homme ou pour ses efforts actuels – mais la raison pour laquelle il tank est que les Britanniques ont cessé de croire ce qu’il dit.

“Ce n’est pas seulement le fait de sa sortie maladroite de la vie royale, bien que cela ait été un processus blessant et continue de l’être.”

Le sondage YouGov de septembre a montré que les opinions positives sur la famille royale étaient passées de 43% à 34%.

Sa femme, Meghan Markle, a également vu sa popularité chuter de ce côté de l’étang, son taux d’approbation passant de 29% à 26%.

LIRE LA SUITE : « Couleur de la confiance » : Camilla et Diana plus « puissantes » en bleu

La baisse drastique du taux d’approbation intervient alors que le duc et la duchesse sont revenus de leurs engagements à New York.

Le couple a entamé sa première apparition commune, alors qu’ils visitaient New York afin de participer à l’événement Global Citizen Live faisant la promotion des vaccins Covid la semaine dernière.

Pendant son séjour en ville, le couple royal a visité une école primaire à Harlem pour promouvoir l’alphabétisation des enfants.

Là, Meghan a lu aux enfants son livre pour enfants, The Bench.

Harry et Meghan ont cessé d’être des membres actifs de la famille royale l’année dernière et ont déménagé en Californie où ils vivent maintenant avec leurs deux enfants – Archie, deux ans et le nouveau-né Lilibet.