La popularité durable des chansons a cappella

Imaginez ça : un album primé aux Grammy Awards, disque de platine et en tête des charts dans les années 2010 sans aucun instrument dessus. Le succès massif du quintette a cappella Pentatonix peut ressembler à une toute nouvelle chose pour la musique pop, mais c’est vraiment l’une des choses les plus anciennes qui soient. Bien avant qu’il y ait des studios à des millions de dollars ou Pro Tools, il y avait de grandes voix chantées, qu’elles soient issues de quatuors de salons de coiffure, d’églises baptistes ou de groupes doo-wop du coin de la rue.

Un renouveau a cappella

Dans une certaine mesure, vous pouvez créditer cinq saisons de la série télévisée à succès The Sing-Off pour le dernier renouveau a cappella. La série américaine, diffusée sur NBC de 2009 à 2014, a appliqué le format populaire de concours de talents au chant strictement non accompagné – créant une nouvelle vogue pour a cappella, ravivant la carrière des juges Ben Folds et Shawn Stockman, et offrant un autre débouché pour « Hallelujah » de Leonard Cohen (maintenant le « Louie Louie » de l’écriture de chansons significative).

Formé pour participer à la troisième saison, Pentatonix a remporté cette année-là (2011) et est devenu le groupe a cappella le plus commercial de l’histoire, enregistrant des chansons de Noël et des standards pop (et, oui, “Hallelujah”) avant de proposer leur propre matériel. . Ils ont également prouvé qu’avec une production de studio appropriée et des pistes rythmiques vocalisées, un disque a cappella pouvait sonner aussi élégant et moderne que n’importe quoi d’autre à la radio.

Alors que The Sing-Off battait son plein, le film à succès de 2012 Pitch Perfect a mis en lumière la longue tradition des groupes universitaires a cappella. De tels groupes existent depuis Yale’s Whiffenpoofs en 1909 – oui, le groupe à l’origine de la chanson sur les petits agneaux perdus – dont les membres finiraient par inclure Cole Porter et la figure pop de l’ère Internet Jonathan Coulton. Le groupe de l’Université de l’Indiana, Straight No Chaser, a connu un succès pop après une vidéo virale de Noël en 2009 et a depuis signé avec Atlantic et enregistré avec des gens comme Stevie Wonder et Elton John (qui apparaissent tous les deux sur leur album de 2013, Under The Influence).

Les débuts de l’histoire a cappella

Malgré la longue histoire de l’a cappella, relativement peu de disques à succès ont été enregistrés uniquement avec des voix. Même au début de la musique pop et du rock’n’roll, quand la voix chantée était primordiale, il y avait généralement au moins quelques musiciens dans le studio. Une exception notable s’est produite en 1942-43, lorsque la Fédération américaine des musiciens s’est mise en grève pendant plusieurs mois. Pendant ce temps, Frank Sinatra couper environ une douzaine de pistes avec seulement un chœur vocal pour l’accompagnement. Ceux-ci restent parmi les plus beaux – et parfois les plus mystérieux – de ses premiers enregistrements.

Les années 80 ont vu un mini-renouveau d’a cappella, en tant que première chanson non accompagnée à atteindre les charts américains en plus d’une décennie (depuis la reprise de Prelude en 1973 de Neil Young‘s “After The Goldrush”, pour être exact) est venu via Billy Joel avec “The Longest Time”. C’est vrai, Joel a un peu triché. Il y a une guitare basse et une caisse claire au fond du mix, mais la chanson n’en a guère besoin ; et cela reste un hommage aux styles doux des groupes du début des années 60 tels que The Tymes (au cas où vous n’auriez pas compris le jeu de mots du titre de la chanson). Une sensation nostalgique similaire imprègne Boyz II HommesLa version à succès de “In the Still of the Night”, sortie en 1991, mais avec son cœur dans l’ère doo-wop originale. Et Bobby McFerrin a marqué gros avec son single de 1988 “Don’t Worry, Be Happy”, un succès a cappella avec une torsion : toutes ces voix ont été faites par un seul chanteur.

Innovant

Comme d’habitude, l’éternel non-conformiste Todd Rundgren était en avance sur la foule, et son album de 1985, A Cappella, a innové pour ce qu’un chanteur pouvait faire dans un studio d’enregistrement moderne. N’utilisant que plusieurs overdubs de sa propre voix, Rundgren a tout fait, de l’harmonisation à l’ancienne à la construction d’une mini-épopée progressive et d’une production Motown à part entière avec le single “Something To Fall Back On” – parfois en alimentant sa voix dans un échantillonneur pour créer des rythmes profonds et des sons orchestraux. C’était probablement le premier album à trouver un pont entre l’électronique et l’a cappella, ouvrant la voie à Medúlla, tout aussi progressiste, sorti par Björk en 2005, et ce que Pentatonix fait maintenant.

Une autre institution qui est toujours aussi forte est Les persuasions. Ils sont restés ensemble depuis le milieu des années 60 (actuellement avec deux membres originaux) et, pour citer un premier titre d’album, ils “n’ont toujours pas de groupe”. Ils étaient pratiquement le seul groupe a cappella à enregistrer dans les années 70 et 80, et sont apparus dans des endroits surprenants – Frank Zappa ont produit leur premier album en 1970, A Cappella, et le groupe lui a rendu hommage, Frankly A Cappella, en 2000. Ils ont également consacré des albums complets aux Grateful Dead et U2 recueils de chansons. Leur sortie en 2017, une collaboration avec Barenaked Ladies, est l’un des seuls albums de Persuasions à avoir vraiment un groupe ; les Dames jouent principalement pendant que les Persuasions chantent.

Deux platines et un micro

L’a cappella est également une constante dans le monde du hip-hop, depuis les débuts de deux platines et d’un micro. Lorsqu’ils travaillaient dans les fêtes de rue du South Bronx, les MC d’origine devaient être prêts à faire du freestyle au cas où le système de son tomberait en panne; les premières stars telles que Run-DMC et LL Cool J ont ensuite inclus de tels moments dans leurs spectacles en direct. Il n’était pas rare de trouver un mix a cappella sur la face B d’un 12″ chaud (le label Tommy Boy était particulièrement important à ce sujet ; vérifiez le mélange de voix qui fait trembler le toit de James Brown et “Unité” d’Afrika Bambaataa). Des mélanges a cappella de classiques du rap moderne tels que Jay Z’s Album noir et NasLes Stillmatic circulent également depuis des années.

Plus récemment, le monde du rap nous a offert ce qui pourrait être l’album a cappella le plus étrange jamais réalisé. Tout a commencé lorsque le duo inventif Run The Jewels a lancé une campagne Kickstarter, promettant avec facétie que si quelqu’un contribuait 40 000 $ à son deuxième CD, il remixerait son premier et remplacerait tous les instruments par des bruits de chat. Effectivement, un groupe de fans est venu et le résultat a été Meow The Jewels, qui correspond aux deux rappeurs avec des trilles de chat, des hurlements, des sifflements et des basses profondes via un ronronnement ralenti.

Great a cappella, après tout, concerne les gloires de la voix nue. Nous n’avons jamais dit que cette voix devait être humaine.