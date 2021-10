La popularité Twitter de Shiba Inu ($SHIB) dépasse brièvement celle de $BTC et $DOGE

La popularité de la crypto-monnaie inspirée des mèmes Shiba Inu ($SHIB) a brièvement dépassé la popularité de son rival Dogecoin ($DOGE) et d’autres crypto-monnaies populaires, y compris le bitcoin lui-même.

Le prix de Shiba Inu a augmenté au cours des dernières semaines au milieu d’un regain d’intérêt pour la crypto-monnaie, qui prétend être un « jeton mème décentralisé qui a évolué en un écosystème dynamique ».

Selon les données partagées par la société d’analyse de l’industrie CoinTrendz, Shiba Inu a eu plus de 400 mentions sur Twitter en une heure seulement, tandis que BTC en avait un peu plus de 300 et Ethereum en avait 188. D’autres crypto-monnaies étaient à la traîne.

Les tweets de suivi de CoinTrendz ont montré que plus tard, Shiba Inu a pris la deuxième place sur les mentions Twitter, derrière seulement le bitcoin phare de la crypto-monnaie qui a récemment vu sa capitalisation boursière dépasser la barre des 1 000 milliards de dollars.

Comme l’a rapporté CryptoGlobe, les développeurs de Shiba Inu ont récemment annoncé le lancement d’une prochaine vente de jetons non fongibles (NFT) via un article de blog Medium. La vente les verra lancer une collection appelée «shiboshis», qui aura un thème similaire à SHIB lui-même.

Le prix de la crypto-monnaie a bondi de plus de 300% au cours des trois derniers mois alors que les investisseurs ont recommencé à parier dessus. SHIB a maintenant une capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars, ce qui lui vaut une place parmi les 20 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière, au-dessus de Chainlink et Bitcoin Cash, mais en dessous d’Avalanche et d’Uniswap.

Il convient de noter que Michael Burry, l’investisseur le plus connu pour son pari lucratif contre la bulle immobilière avant la crise financière de 2008, immortalisé dans le livre et le film « The Big Short », a révélé qu’il n’était pas un fan de Shiba Inu.

Dans un tweet maintenant supprimé, le chef de Scion Asset Management a partagé la description de Coinbase de la crypto-monnaie et a souligné son offre, qui dépasse un quadrillion de jetons, suggérant que Burry ne considère pas la crypto-monnaie comme un bon investissement en raison de la grande quantité de jetons en circulation. Plus tôt cette année, le gestionnaire de fonds spéculatifs a tiré la sonnette d’alarme sur les crypto-monnaies, affirmant que le bitcoin était une bulle spéculative alimentée par l’effet de levier.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Pixabay