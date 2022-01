La population est tuée avec des «vaccins» à ARNm de Covid

par Paul Craig Roberts, Paul Craig Roberts :

Une étude scientifique récemment publiée par des chercheurs britanniques a révélé que pour les hommes de moins de quarante ans, le risque de myocardite avait presque doublé après le premier jab Pfizer. Le risque a encore doublé après le deuxième jab et a encore doublé après le troisième jab pour atteindre huit fois le risque de base. Pour la version Moderna, les risques étaient 16 fois supérieurs au risque de base après le deuxième jab. https://alexberenson.substack.com/p/more-bad-news-on-covid-vaccines-and/comments

Pourquoi alors y a-t-il des mandats de vaccination? Est-ce de la bêtise ou un programme de dépeuplement ? C’est une question légitime.

Les effets indésirables, ou effets secondaires, des « vaccins » à ARNm qui sont sous-déclarés au VAERS ne sont pas des effets secondaires au sens traditionnel, tels qu’une réponse allergique à un vaccin ou l’effet d’une substance dans un vaccin sur un personne sensible à cette substance.

Ce que l’on appelle les effets indésirables sont les conséquences du « vaccin » transformant le système immunitaire humain en une arme contre son propre corps, comme décrit par le Dr Sucharit Bahkdi et d’autres : https://www.paulcraigroberts.org/2022/01/ 05/video-dr-sucharit-bhakdi-ces-vaccins-tuent-les-jeunes-et-les-vieux-ils-tuent-nos-enfants/

Ce que l’on dit être un immunogène est en fait un agent pathogène conçu pour être distribué dans tout le corps et pour attaquer le cœur, les poumons, le cerveau, les ovaires et tous les organes vitaux. Des invalidités et des décès en résultent.

Il existe des raisons valables de soupçonner que le virus et le vaccin sont des agents pathogènes modifiés. La première est que les deux étaient en cours de développement depuis longtemps. Une autre raison est que, afin de générer un niveau élevé de peur pour préparer les gens à faire la queue pour la « protection » du vaccin, le traitement a été suspendu afin de maximiser le taux de mortalité, et des remèdes connus tels que l’HCQ et l’ivermectine ont été diabolisés et interdit d’utilisation. Et maintenant, le régime maléfique de Biden a pris le contrôle d’un troisième traitement – ​​les anticorps monoclonaux – et les refuse aux patients. https://www.realclearpolitics.com/video/2022/01/03/desantis_biden_admin_has_seized_control_of_monoclonal_antibodies_not_distributing_it_the_way_it_should_be.html

La raison de la suspension des cures est d’augmenter le taux de vaccination.

Une autre raison pour laquelle la « pandémie » est suspecte est que toutes les discussions et preuves indépendantes sont supprimées par les médias corrompus et l’establishment médical. Le récit est maîtrisé, et la vaccination est présentée comme la seule alternative même s’il est désormais admis que le vaccin est inefficace contre le Covid-19 et ses variantes. La justification actuelle du vaccin a été exprimée l’autre jour par le secrétaire à la Défense incompétent qui, triple-vaxxé, a toujours attrapé Covid et a expliqué que les jabs le protégeaient contre un cas plus grave. Nous avons donc un vaccin qui ne fonctionne pas contre les cas bénins du virus mais fonctionne contre les cas graves ! Comment ça marche ?

Les preuves médicales et scientifiques sont tout à fait claires que tout le récit de Covid est contrefactuel et que les autorités le savent. Pourtant, ils poussent toujours, en utilisant la coercition, pour plus de vaccination.

La vaccination ne protège pas. Ça fait du mal. Donc, la seule raison de l’appliquer est de tuer des gens.

L’incapacité des gens à se méfier des « autorités » et l’incapacité des gens à s’informer et à penser par eux-mêmes garantit que des millions de personnes mourront après avoir été vaccinées. Lorsque vous voyez des milliers de médecins et de scientifiques médicaux indépendants condamner le vaccin pour être ignorés par les organisations bureaucratiques de « santé publique », vous avez la preuve claire que la véritable autorité ne parle pas. Il est supprimé.

Chaque fois que le débat et l’information sont supprimés, vous savez que quelque chose est caché et qu’un programme secret fonctionne.

La « pandémie de Covid » orchestrée est un crime contre l’humanité de grande ampleur. Allons-nous leur permettre de s’en tirer? Ou restera-t-il trop peu d’entre nous pour faire quoi que ce soit ?

Addenda:

Un expert m’a fait remarquer qu’il est clair que les autorités médicales ne s’en soucient pas si le vaccin tue des gens, et les décès sont conformes à l’intention de Bill Gates/Forum économique mondial de réduire la population mondiale. Cependant, un objectif intermédiaire est de passer au passeport vaccinal comme en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Grèce et avec la France, la Belgique et les Pays-Bas sur le point de se joindre à l’exigence d’une identification numérique qui permet de suivre tout le monde et chaque interaction et, ainsi, le contrôle de la population avec des récompenses et des punitions comme le système chinois de crédit social. Cela permet aux populations contrôlées d’être le bouc émissaire du chaos causé par le dépeuplement.

