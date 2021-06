La Porsche sur laquelle vous pouvez jouer à F1 2020

Presque dès que la première voiture motorisée a commencé à être produite en série il y a plus de cent ans, les grandes marques automobiles ont été amoureuses de l’idée qu’elles ne vendaient pas seulement un mode de transport, elles vendaient un style de vie.

Peu y ont réussi aussi bien que Porsche, dont le style élégant et l’accent mis sur la fonction avant la forme en ont fait l’un des noms les plus populaires et les plus prestigieux du monde automobile. Et avec un pedigree en sport automobile aussi solide que celui dont se vante la marque de Stuttgart, cette réputation n’a fait que s’améliorer sur la piste.

Le nom Porsche est devenu si désirable qu’ils ont lancé toute une filiale d’accessoires de luxe – Porsche Design – pour permettre aux fans de mettre la main sur une gamme de produits pour aider à vivre le style de vie Porsche dans tous les domaines de leur vie.

De la mode aux lunettes, en passant par les montres, les sacs, les stylos et même les couteaux à découper, les articles sur lesquels les passionnés peuvent investir ne manquent pas.

Les garnitures en fibre de carbone améliorent son esthétique de sport automobile

Alors, que diriez-vous d’un ordinateur portable Porsche ?

Entrez la société informatique Acer – fournisseur de technologie de l’équipe de F1 d’Alfa Romeo – qui a produit cet ordinateur portable plutôt attrayant qui promet d’encapsuler les performances de Porsche dans un ordinateur portable léger.

Au cours du dernier mois, nous avons pu prendre le « volant » du Porsche Design Acer Book RS. Nous l’avons testé, nous avons produit notre couverture de grands prix avec et nous avons essayé de faire une simulation.

Alors, si la marque Porsche tient une place particulière dans votre cœur, jusqu’où va cet appareil pour vous donner un avant-goût de ce style de vie de luxe ?

C’est peut-être l’influence que les vidéos de «déballage» ont eu sur la culture Internet, mais la première chose que vous remarquerez lorsque vous ouvrirez le Porsche Design Acer Book RS est à quel point tout est emballé avec fantaisie. Chaque élément est enveloppé et intégré dans un boîtier moulé de sorte que, lorsque vous l’ouvrez, vous avez l’impression d’ouvrir quelque chose que James Bond a reçu de son quartier-maître.

Comme le poids est essentiel aux performances dans le monde de la course, il est frappant de constater à quel point cet ordinateur portable est vraiment léger à seulement 1,2 kg. Vous pouvez le glisser dans l’étui d’aspect professionnel prévu pour la protection pendant que vous le transportez dans votre sac ou vos mains et presque vous convaincre que vous êtes Patrick Dempsey sur le point d’embarquer sur un vol transatlantique pour le grand événement GT3 du week-end.

L’influence du sport automobile est claire dans l’esthétique. L’ordinateur portable lui-même est doté d’un couvercle en fibre de carbone pour vraiment refléter ce design inspiré du sport automobile, tandis que la souris sur mesure dispose d’un bouton en fibre de carbone pour un clic gauche qui émule clairement une pédale d’accélérateur.

Le bouton de la souris imite une pédale d’accélérateur Tout semble très bruissant de l’extérieur, mais l’effet commence à s’estomper lorsque vous l’utilisez et vous vous rendez compte que la souris est le même type de plastique que votre souris de bureau standard au travail. La molette de défilement en métal s’adapte également bien au design, mais la texture pourrait rapidement irriter les doigts plus délicats.

Sous le capot, il y a un processeur Intel de 11e génération avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 To pour faire bonne mesure, ce qui signifie que le système démarre aussi vite qu’un 911 avec le contrôle de lancement activé. Il y a beaucoup de puissance pour exécuter vos activités quotidiennes sans aucun problème et il fonctionne heureusement silencieusement avec un bruit de ventilateur minimal grâce aux deux caloducs en cuivre.

Cependant, faites attention si vous faites des sessions de jeu intenses prolongées. Alors que la conception de la charnière soulève naturellement les évents lorsqu’ils sont ouverts pour permettre une meilleure circulation de l’air, le boîtier autour du clavier et des sorties du ventilateur peut devenir presque inconfortablement chaud lorsqu’il fonctionne à régime maximal.

La durée de vie de la batterie est à peu près conforme à ce à quoi vous vous attendriez – suffisamment longue pour effectuer un travail sérieux à l’aéroport si vous n’avez pas de chargeur à portée de main, mais elle s’épuisera beaucoup plus rapidement si vous faites quelque chose qui exige beaucoup de la part du processeur. Il existe un port Thunderbolt 4 pour une charge rapide digne d’un arrêt au stand et qui permet également d’exporter vers un écran externe jusqu’à une résolution de 8K – si vous êtes l’une des rares personnes au monde à posséder un appareil compatible 8K.

En termes de performances visuelles, tout semble clair sur son écran tactile de 14 pouces et 1080p. Mais bien que la qualité de l’image à l’écran soit correcte, beaucoup seront intéressés de savoir si vous pouvez utiliser cet ordinateur portable pour vous adonner à des simulations pour aider à vivre ces fantasmes de sport automobile dans le domaine virtuel.

C’est là que les choses peuvent commencer à devenir un peu difficiles si vous considérez un produit comme celui-ci comme un investissement sérieux dans le jeu. Alors que la carte graphique NVIDIA GeForce MX350 n’est rien à renifler – nous avons pu jouer à une série de jeux de F1 2020 et WRC9 à Rocket League et même Grand Theft Auto V – ce qui est proposé ici ne sera pas suffisant pour vous laisser courir les jeux de course les plus gourmands en graphismes avec les réglages complets.

Les fréquences d’images en souffriront pendant ces moments critiques tels que le début d’une course avec le peloton sous une voiture de sécurité à moins que vous ne fassiez des sacrifices dans les paramètres de qualité graphique. Heureusement, il y a beaucoup de ports pour brancher votre roue et divers autres accessoires,

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un ordinateur portable de jeu, les titres de course récents sont jouables. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas viable d’utiliser cet ordinateur portable approuvé par Porsche pour piloter les machines les plus célèbres de la marque sur des circuits virtuels, mais quand vous parlez de ce genre de prix d’entrée, c’est difficile sans penser aux performances supérieures que vous pouvez obtenir de certaines des autres options disponibles à un coût similaire.

Mais comparer cet appareil à des ordinateurs portables dédiés au « jeu » semble un peu injuste lorsqu’Acer ne le présente pas comme une solution de simulation à guichet unique ou pour ceux qui s’intéressent sérieusement à l’esport ou profitent des dernières expériences AAA dans la meilleure qualité possible.

Au lieu de cela, ce que vous avez est un ordinateur portable parfaitement décent pour le travail, les jeux personnels et de milieu de gamme où la prime vient du style « Porsche Design ». Et c’est peut-être là que cet appareil est le mieux adapté, non pas pour ceux qui veulent s’acheter dans le style de vie Porsche, mais pour complimenter ceux qui le vivent déjà.

Ce produit n’est pas destiné à vous lancer dans vos propres efforts de course dans l’espace virtuel – il est destiné à vous asseoir dans le garage pendant qu’il enregistre toutes vos données de votre journée de piste réelle dans votre Cayman.

Vivre le style de vie Porsche a une prime, semble-t-il. Mais si vous avez déjà les clés de votre propre modèle dans votre garage et que vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable, il est probable que vous ne laisserez pas la majoration supplémentaire de ce joli mais pratique ordinateur portable vous empêcher d’enhardir davantage votre Porsche. personnage.

Modèle testé : Porsche Deign Acer Book RS, 1 899,99 £, processeur quadricœur Intel Core i7-1165G7 2,8 GHz, carte graphique NVidia GeForce MX350 2 Go, SSD 1 To, RAM 16 Go

