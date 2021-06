‘La porte dans le mur’ de Marguerite de Angeli .

(Михаил Руденко/.)

Un regard sur le conte bien-aimé de Marguerite de Angeli La porte dans le mur .

Un ami d’il y a longtemps m’a rendu visite le week-end dernier. Cela faisait des années que nous ne nous étions pas rencontrés et j’avais presque oublié les leçons qu’il m’avait données. Sa croix patiemment sculptée, sa détermination, son amour pour le roi et la patrie — ces vertus et bien d’autres que j’ai étudiées au cours de mes aventures aux côtés de Robin de Bureford, fils unique de Sir John de Bureford et de Lady Maud.

Permettez-moi de vous présenter mon ami Robin, ce noble fils d’Angleterre. Quand Robin avait dix ans, son père est parti combattre les Écossais, et peu de temps après, sa mère a été appelée pour servir la reine. Robin lui-même devait être envoyé vivre avec Sir Peter de Lindsay, pour commencer à s’entraîner à la chevalerie, quand, soudainement, il tomba très malade. La peste ravageait sa ville médiévale de Londres, mais ce n’était pas ce qui l’affligeait. Non, cette maladie s’est installée dans ses jambes, qui étaient désormais « comme deux saucisses. Les courbés. Il était cloué au lit et seul, ses serviteurs ayant fui par peur de la peste, lorsque la providence de Dieu envoya frère Luke à la rescousse de Robin. Le bon frère emmena Robin dans son abbaye, où il prit soin de lui et l’aida à reprendre des forces et à combattre le désespoir. Car Robin craignait souvent de ne plus jamais marcher et craignait le rejet de ses parents s’il ne pouvait pas devenir chevalier. Qu’a dit frère Luke à ces craintes ? “Souviens-toi toujours que tu n’as qu’à suivre le mur assez loin et il y aura une porte à l’intérieur.”

Marguerite de Angeli a présenté ces personnages au monde en 1949, leur donnant vie à travers sa prose claire et simple et ses illustrations magnifiquement détaillées. Ces illustrations sont dispersées tout au long du livre et capturent la croissance de la force et du caractère de Robin ; le joyeux John-go-in-the-Wynd; le bon frère Luke ; ainsi que des vignettes plus petites et charmantes d’un chien fidèle ou d’un “Amen” musical.

Bien que simplement racontée, il n’y a rien de simple dans cette histoire riche. Le livre détaille la maturation de Robin d’un enfant impatient et immobile à un jeune déterminé grâce aux soins sages de frère Luke et à la propre ténacité de Robin. L’histoire de De Angeli montre clairement que, quelles que soient les circonstances, chacun a un rôle dans la vie qui doit être rempli au mieux de ses capacités. Et comme le dit John-go-in-the-Wynd à Robin : « Tu ne peux qu’essayer. N’importe qui ne peut pas le faire. Un message simple, bien sûr. Mais imaginez l’impact sur l’esprit d’un enfant d’entendre cela. Imaginez-le lutter avec Robin pour maîtriser la patience tout en apprenant à sculpter. Imaginez-le s’arrêter avec Robin pour prier et demander de l’aide à Dieu ou pour le remercier. Imaginez-le apprendre le courage à travers de longs voyages et des épreuves aux côtés de Robin. Ces leçons ne sont pas prêchées, mais elles prennent vraiment vie.

De Angeli n’a pas commencé comme illustrateur. En fait, ce n’est que lorsqu’elle a rencontré son mentor, Maurice Bower, en 1921, qu’elle a même commencé à étudier cette forme d’art. Née Marguerite Lofft en 1889 à Lapeer, Michigan, de Angeli a passé la majeure partie de son enfance à West Philadelphia. Elle a étudié la musique et est devenue chanteuse professionnelle à l’âge de 15 ans, mais ses parents l’ont persuadée de ne pas poursuivre une carrière de chanteuse. En 1908, elle rencontre un collègue musicien, le violoniste John Dailey de Angeli (connu sous le nom de « Dai »), et ils se marient en 1910. En raison du travail de John, le couple déménage fréquemment, emmenant avec eux leur famille toujours grandissante. De Angeli a commencé à prendre des commandes d’illustrations en 1922, mais ce n’est qu’après la naissance de son sixième enfant qu’elle a publié son premier livre, Ted and Nina Go to the Grocery Store. Elle écrira plus de 20 autres livres et en illustrera de nombreux autres. Après avoir appris que The Door in the Wall avait reçu la médaille Newbery en 1950, de Angeli était ravi. Cette joie est très claire dans son discours d’acceptation de Newbery, qui donne aux lecteurs un aperçu de l’esprit de l’auteur :

J’ai toujours eu envie de dessiner et d’écrire. Même maintenant, je me souviens de ce que c’était de rentrer de l’école à pied dans la petite ville du Michigan où je suis né, bras dessus bras dessous avec une petite amie de l’école, écoutant à moitié seulement son bavardage parce que je rêvais d’autre chose ; me demandant comment je pourrais mettre des mots sur la pure joie de vivre qui me remplissait à craquer, ou comment je pouvais dessiner les ombres mouvantes, la lumière du soleil passant au crible les feuilles, les branches des arbres contre la maison blanche, ou le flot de garçons et de filles eux-mêmes. Comment pourrais-je saisir ce « quelque chose » brillant et insaisissable qui était loin et au-delà, mais était pourtant en moi, et me soulevait assez de la terre ? Comment pourrais-je, d’un seul coup, faire les nombreuses choses que je voulais faire ? Je voulais coudre des vêtements d’adulte pour ma poupée, je voulais faire des chapeaux, je voulais apprendre ce qu’on appelait autrefois la « récitation », et je voulais chanter. Que faire en premier ? Habituellement, de tels efforts vagues se terminaient par mon inaction, mais parfois je dessinais furieusement pendant des semaines. A cette époque, rien de ressemblant au papier n’était sacré de mon crayon. Les fioritures du papier peint n’avaient besoin que d’une élaboration pour faire ressortir les visages que j’y voyais. La feuille de mouche lisse dans un livre précieux invitait mon crayon, ou le dos d’une photographie semblait tentant – tout ce qui se trouvait à portée de main. Puis tout à coup, l’envie de dessiner s’est arrêtée ; une période d’écriture prendrait sa place. Si Louisa Alcott pouvait écrire un livre que l’on pourrait lire encore et encore, et pourtant avoir l’histoire d’une famille américaine ordinaire, peut-être que je pourrais en écrire un aussi. Mais il semblait toujours que les images venaient en premier et que l’écriture en était une excroissance.

L’utilisation légère de la langue ancienne par De Angeli est chantante et habile, donnant de la couleur et de la profondeur au récit. Les thees, les tus, les dosts et les oui remplissent l’esprit du lecteur, l’amenant pleinement dans l’histoire. Bien qu’il convienne aux classes moyennes et plus jeunes (bien qu’il puisse être une lecture charmante pour tout âge), il équilibre magnifiquement l’aventure et les peurs avec le succès et la joie, gardant les lecteurs pleinement engagés dans le voyage de Robin. Et c’est un voyage aux multiples dimensions, du physique au spirituel, qui devient plus clair à chaque lecture ultérieure.

Ce livre court et enchanteur est un doux rappel que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, mais oh, quels plans incroyables Il a en réserve pour nous !

Sarah Schutte est responsable des podcasts pour National Review et rédactrice associée pour le magazine National Review. Originaire de Dayton, Ohio, elle est une passionnée de littérature jeunesse et une passionnée de Mendelssohn 4.