La porte intelligente de Masonite comprend une sonnette vidéo Ring et une serrure intelligente Yale

Le fabricant de portes Masonite présente la première porte résidentielle intelligente au CES 2022, soulignant la transition de l’industrie de la construction résidentielle vers l’adoption de la technologie connectée. Le concept a été annoncé plus tôt en 2021, mais le CES est la première chance que la plupart auront de voir la porte en action.

Une collaboration entre Masonite, Ring et Yale, la porte intelligente M-Pwr est la première porte extérieure résidentielle à intégrer l’alimentation, les lumières, les capteurs, une sonnette vidéo et une serrure intelligente dans le système de porte.

La porte intelligente Masonite est dotée d’un éclairage activé par le mouvement stratégiquement situé à côté d’une serrure de porte Yale et d’une sonnette vidéo Ring.Image : Masonite

La porte, un modèle en fibre de verre haut de gamme disponible dans une variété de styles, de couleurs et de finitions, doit être installée par un professionnel et se connecter au système électrique et au réseau Wi-Fi d’une maison. La solution d’alimentation intégrée élimine un gros problème auquel les propriétaires sont confrontés lorsqu’ils essaient d’utiliser ce type de technologie : la recharge des batteries.

La technologie contenue dans ce cadre en bois comprend une sonnette Ring Video (la caméra judas de l’entreprise), une serrure intelligente Wi-Fi et Bluetooth Yale Assure, un capteur de mouvement PIR Wi-Fi et Bluetooth, un capteur d’état de porte qui utilise le réseau de capteurs de la sonnette pour déterminer si la porte est ouverte ou fermée, et un éclairage LED activé par le mouvement intégré dans le seuil de la porte.

La porte possède également son propre hub intelligent à l’intérieur pour faciliter les connexions et une batterie de secours intégrée pour que tout fonctionne jusqu’à 24 heures en cas de panne de courant.

Cette vidéo de Masonite montre la porte intelligente en action.

Tous les éléments, à l’exception des câbles d’alimentation, sont évolutifs, vous n’avez donc pas besoin de remplacer l’intégralité de votre porte lorsque vous souhaitez passer à la fonction de pointe que Ring propose ensuite.

« Les composants sont remplaçables par le propriétaire », confirme Cory Sorice, vice-président directeur et directeur de l’innovation de Masonite International. « La porte durera des décennies, mais pas la technologie – elle est donc conçue pour effectuer des mises à niveau au fil du temps. » Sorice a également déclaré qu’il était prévu de s’associer à davantage d’entreprises pour les composants, offrant ainsi davantage d’options d’écosystème de maison intelligente. « À l’avenir, si vous voulez une porte Google Nest, vous pouvez l’avoir », dit-il.

Actuellement, vous avez besoin de trois applications pour utiliser votre porte : Ring pour la sonnette, Yale pour la serrure et la propre application pour smartphone de Masonite pour programmer et contrôler l’éclairage LED activé par le mouvement et vérifier l’état de la porte.

C’est l’aspect le plus décevant de la porte du point de vue de l’utilisateur et manque la cible d’une expérience entièrement intégrée. La serrure de porte Yale incluse ne fonctionne même pas avec Ring, même si Yale fabrique une serrure Z-Wave qui le fait.

Mais du point de vue du choix du client, cela a du sens, car vous n’êtes pas enfermé dans un écosystème de maison intelligente et pouvez échanger des composants si vous le souhaitez.

La serrure de porte Yale Assure. Image : Masonite

La sonnette vidéo Ring.Image : Masonite

L’application smartphone MasoniteImage : Masonite

L’idée d’ajouter de la puissance à une porte résidentielle est étonnamment relativement nouvelle, bien que courante dans l’espace commercial. Sorice, qui est l’ancien chef de l’innovation chez Chamberlain Group, a beaucoup d’expérience avec les portes électriques et l’innovation dans la maison intelligente.

Il a travaillé sur le contrôleur de porte de garage intelligent MyQ de Chamberlain, y compris l’intégration avec Amazon Key, un programme qui permet aux chauffeurs-livreurs d’Amazon d’accéder au garage ou à la maison d’un client à l’aide de la technologie connectée pour une livraison plus sécurisée. « Grâce à ce processus, j’ai pu constater à quel point il est difficile d’avoir un appareil connecté au Wi-Fi et alimenté par batterie », explique Sorice. Lorsque Masonite l’a approché pour travailler sur une porte connectée, il a sauté sur l’occasion pour résoudre le problème de l’intégration de la technologie intelligente dans la porte d’entrée.

Construire une porte résidentielle intelligente s’est avéré être un défi plus important que prévu, en particulier le module de gestion de l’alimentation et de connectivité qui est à la base du concept. « Concevoir le système de câbles et le processus de gestion des câbles, assembler tous les composants, cela a pris un an et demi », explique Sorice.

Actuellement, les portes intelligentes Masonite M-Pwr ne sont disponibles que pour la construction de maisons neuves, les premiers modèles étant déployés par Barringer Homes dans le quartier Plaza Midwood de Charlotte, en Caroline du Nord. Sorice dit que d’autres annonces de partenaires constructeurs devraient arriver cette année. Pour les maisons neuves, le prix sera déterminé par le constructeur.

Masonite, basée à Tampa, se concentre d’abord sur le canal des constructeurs, mais avec 70 % du marché des rénovations, elle évolue rapidement vers l’offre de configurations qui fonctionneront dans les solutions de rénovation.

« Nous devrions avoir des options sur le marché de la rénovation d’ici un à deux ans », déclare Corey. Cependant, cela ne signifie pas que vous pouvez vous rendre à votre Home Depot local et en récupérer un. Ce produit sera strictement pro-install, et vous aurez également besoin d’un électricien pour tout câbler. Le prix est également encore inconnu.

En fin de compte, ce type de produit n’est pas conçu pour le bricoleur amateur de maison intelligente. Mais c’est une évolution assez audacieuse vers la maison intelligente entièrement intégrée, construite à partir de zéro pour tirer parti des capteurs et de la connectivité afin de créer des bâtiments résidentiels plus sûrs, plus sécurisés et finalement plus intelligents. Associé à d’autres innovations que nous voyons au CES qui connectent les systèmes domestiques entre eux, tels que le réseau d’eau intelligent de Moen, il s’agit d’une direction passionnante pour l’IoT résidentiel.