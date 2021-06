La Portoricaine Amanda Serrano en route vers un autre exploit historique

Photo publiée avec l’aimable autorisation de Melina Pizarro / Matchroom Boxing

Sinaloa, MEXIQUE – Amanda “The Real Deal” Serrano est une combattante dans tous les sens, que ce soit dans une cage, dans un ring ou dans sa vie quotidienne pour atteindre de grands objectifs au fil du temps. Un jour, elle pourrait à juste titre être la reine des sports de combat.

Le 10 fois champion du monde de boxe dans 7 divisions, sera en tête d’affiche de l’événement MMA appelé ‘iKON 7’, qui prendra forme demain, vendredi 11 juin, ceci dans un événement présenté par ‘iKON Fighting Federation’, la division d’arts martiaux mixtes par Roy Jones Jr. Boxing, de l’Auditorium Benito Juárez à Los Mochis, Sinaloa, Mexique.

«Je cherche à me battre pour un titre mondial de MMA bientôt et à devenir un champion dans les deux sports en même temps. Je veux changer le récit et être connue en MMA pour mon combat au sol », a déclaré Amanda Serrano.

‘iKON 7’ sera diffusé en direct sur UFC FIGHT PASS®, à partir de 22 h HE / 19 h HP. Pour vous inscrire au UFC FIGHT PASS, visitez www.ufcfightpass.com ou téléchargez l’application UFC.

Universellement reconnue comme l’une des trois meilleures boxeuses du monde, avec Katie Taylor et Claressa Shields, la native de Carolina, Porto Rico, a un bilan de 1-0-1 en arts martiaux mixtes et affrontera la professionnelle Valentina García, du Mexique, lors de l’événement principal d’iKON 7.

“C’est un honneur d’être dans le combat principal d’iKON 7”, a déclaré Serrano. « C’est une organisation de MMA à croissance rapide et je prévois de planter mon drapeau. Ma co-gérante, Pearl González, m’a motivée à être ici et jusqu’à présent, j’adore l’affaire ».

«Mes deux adversaires en MMA étaient aussi mexicains et forts. Je ne veux pas que ce combat soit autrement car je veux que les gens continuent de me prendre au sérieux dans ce sport. Je comprends que mon adversaire a de l’expérience et un bon coup de poing, mais en MMA, il ne faut jamais s’attendre à un style particulier. La plupart sont bien entraînés et adaptés à de nombreux styles ».

Serrano a conquis la boxe et est à juste titre classée parmi les plus grandes boxeuses de tous les temps, ainsi qu’un futur Hall of Famer, avec un record professionnel de 40-1-1 (30 KO). Il a également une fiche de 6-0 en Jiu-Jitsu avec cinq victoires par soumission.

« L’entraînement aux arts martiaux mixtes est totalement différent. J’ai pris une année sabbatique pour apprendre les bases. Je m’entraîne tous les jours, que je me batte ou non. Il y a beaucoup de choses que je dois encore apprendre, mais nous sommes sur la bonne voie », a expliqué Serrano.