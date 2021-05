La portoricaine Amanda Serrano la défendra invaincue en arts martiaux mixtes

Brooklyn, New York – L’une des boxeuses les plus titrées de l’histoire de la boxe professionnelle féminine Amanda Serrano, originaire de Caroline, fera son troisième combat en arts martiaux mixtes (MMA) le vendredi 11 juin à Los Mochis, Sinaloa, Mexique, depuis le Benito Auditorium Juárez.

Serrano, affrontera la mexicaine Valentina García, dans un duel qui sera retransmis en direct sur la plateforme ‘UFC Fight Pass’, dans le cadre d’un événement promu par iKON Fighting Federation.

«Dieu merci, la préparation a été très réussie avec l’aide de mon grand ami, le combattant du MMA Pearl González et de mon entraîneur et entraîneur Jordan Maldonado. Je sais que mon adversaire est très bonne en kick boxing, elle est agressive, mais je comprends que j’ai tout ce dont j’ai besoin pour le battre sur son terrain. C’est pour cela que je travaille très dur », a déclaré Amanda Serrano.

«Mes deux combats de MMA étaient contre des femmes mexicaines et je peux seulement dire que vous vous attendez à une autre guerre latine entre deux pays passionnés par les sports de contact. Nous allons avec tout sauf la peur ».

Le combat est prévu pour trois rounds de cinq minutes et au poids de 125 livres.

“Après le combat contre Daniela Bermúdez, je me suis reposé pendant quelques jours et je suis retourné complètement au gymnase parce que cette année promet de grands combats et je ne peux pas baisser la garde”, a déclaré Serrano.

Concernant les projets futurs de Serrano, le manager Jordan Maldonado a indiqué que «après ce combat, nous continuerons à unifier les 126 livres de boxe. Amanda a déjà les titres WBO, IBO et WBC, mais il lui manque les titres IBF et WBA pour être la championne incontestée, ce qui est l’un de nos objectifs pour notre peuple portoricain. Amanda veut qu’ils soient fiers d’elle et ils verront qu’elle y parviendra. “