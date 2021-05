La Portoricaine Amanda Serrano sera la vedette de l’événement MMA

«Je suis prête à continuer à montrer que je peux bien faire dans deux sports difficiles» – Amanda Serrano

La championne du monde des sept divisions et actuelle championne unifiée de 126 livres en boxe professionnelle, Amanda “The Real Deal” Serrano sera la vedette dans l’affiche intitulée “iKON 7”, présentée par la société iKON Fighting Federation de la division des arts martiaux mixtes de Roy Jones Jr. Boxing, le 11 juin à l’Auditorium Benito Juárez à Los Mochis, Sinaloa, Mexique.

iKON 7 sera diffusé en direct exclusivement le 11 juin sur UFC FIGHT PASS®, à partir de 22 h HE / 19 h HP. Pour vous inscrire à l’UFC FIGHT PASS, le premier service d’abonnement numérique au monde pour les sports de combat, visitez www.ufcfightpass.com ou téléchargez l’application UFC.

Serrano, originaire de Caroline, à Porto Rico, a une fiche de 1-0-1 en arts martiaux mixtes, affrontera la mexicaine Valentina García, dans l’événement principal d’iKON 7. Serrano, l’une des meilleures boxeuses de tous les temps, elle est dix fois champion du monde dans 7 divisions et possède un record professionnel remarquable de 40-1-1 (30 KO).

“Nous sommes ravis d’accueillir Amanda Serrano sur notre carte”, a déclaré Keith Veltre, président de la Fédération de combat d’iKON. «C’est une grande championne de boxe, l’une des meilleures de tous les temps, qui va faire beaucoup de bruit en MMA. Elle peut vraiment se battre! Leur combat s’inscrit également dans la continuité de la formidable rivalité sportive entre Porto Rico et le Mexique ».

«Je suis prête à continuer à montrer que je peux bien faire dans deux sports difficiles», a déclaré Amanda Serrano. «Se battre au Mexique est passionnant. J’ai toujours admiré sa culture et ses habitants. Valentina et moi veillerons à ce que tout le monde passe une excellente soirée de MMA avec les autres combats ».

«Ce sera un pas de plus vers mon objectif d’être à la fois champion du monde de MMA et de boxe. Cela semble risqué et un sacrifice, mais je l’accomplirai avec la faveur de Dieu ».

Dans l’événement co-principal, le combattant de Las Vegas Johnny «The Paradox» Parsons (6-2-0, iKON: 2-0-0) affronte Ricardo «Woody» Chávez (5-1-0), du Mexique, à un poids convenu de 175 livres.

Invaincu Tucson poids welter Pete “Dead Game” Rodríguez, un combattant bien connu de l’iKON, sera à la recherche de sa quatrième victoire consécutive contre l’adversaire mexicain Roberto “Pixley 2B” Pixley (5-1-0), entre autres combats.