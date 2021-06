La position accommodante de RBI a été justifiée

Aussi, comme le secteur privé investit peu, il est important que le Centre et les États puissent emprunter et investir.

Les commentaires du gouverneur de la RBI Shaktikanta Das lors de la réunion du MPC plus tôt ce mois-ci montrent clairement que la banque centrale était tout à fait pour soutenir la reprise économique naissante. Le sous-gouverneur Michael Patra a également fait valoir que les choix politiques s’étaient déplacés vers l’augmentation des logements. Lors de l’annonce de la politique, le gouverneur avait rassuré les marchés obligataires que la liquidité resterait suffisante, affirmant qu’il n’était pas encore question de resserrer la politique monétaire. Depuis lors, la Réserve fédérale américaine a avancé des projections de hausse des taux, le président de la Fed, Jerome Powell, reconnaissant que l’inflation pourrait s’avérer « plus élevée et plus persistante que prévu ». Désormais, 11 membres du FOMC envisagent deux hausses de taux en 2023, dont sept dès 2022 ; en mars, la médiane était pour une hausse seulement en 2024.

Plus pertinent encore, l’inflation en Inde a également augmenté. La RBI devra bientôt repenser sa position car elle ne peut pas se permettre de rester une valeur aberrante trop longtemps alors que d’autres banques centrales signalent un retracement d’une politique accommodante. Bien que le mandat principal de la RBI soit de cibler l’inflation, elle a, depuis le début de la pandémie, maintenu une position accommodante même si l’inflation était supérieure à 6% pendant une grande partie de 2020. Bien que l’inflation ait dépassé les 6% pendant deux trimestres l’année dernière, elle a reculé inférieur à 6 % par la suite. Que la banque centrale n’ait pas encore modifié sa position – et ait affirmé, sans équivoque, que la croissance est la priorité absolue – est à la fois compréhensible et acceptable. Des périodes exceptionnelles appellent des approches politiques exceptionnelles. Mettre de côté l’objectif central de la maîtrise de l’inflation pour ressusciter une économie en difficulté est plus que justifié. Aussi, comme le secteur privé investit peu, il est important que le Centre et les États puissent emprunter et investir.

Mais l’inflation des prix de détail a atteint 6,3 % en mai, au-dessus du niveau de tolérance de 6 %, tirée par l’inflation des denrées alimentaires, des carburants importés et, surtout, une inflation sous-jacente élevée et généralisée, qui a bondi à 6,7 %, peut-être en raison de la hausse des prix des aussi peut-être des anticipations inflationnistes. L’inflation nuit aux pauvres. Ils peuvent ne pas utiliser d’essence, mais la hausse des prix du diesel a un impact en cascade sur les prix d’autres biens. Alors que l’économie devrait rebondir au cours de l’exercice 22 – le consensus estime que la croissance est fixée à environ 8,5 à 9 % du PIB – il est peu probable que la demande globale rebondisse de manière significative, étant donné le bilan que la deuxième vague de la pandémie a fait aux ménages relativement aisés. . Ainsi, les chances qu’une demande s’ajoutant à l’impulsion du côté de l’offre, pour faire grimper davantage les prix, sont relativement modestes. Néanmoins, les économistes pensent que les prix en Inde ont tendance à être rigides à la baisse et, par conséquent, seule une partie de la hausse des prix s’inversera lorsque l’économie s’ouvrira au cours des prochains mois.

Pour l’instant, il semble que la RBI devra commencer à resserrer sa politique monétaire vers la fin de 2021. D’ici là, elle peut se permettre de rester accommodante ; il ne sera appelé à fournir une explication que si l’inflation persiste au-dessus de 6% pendant trois trimestres consécutifs. En tant que tel, il est peu probable que le commentaire devienne belliciste en août, mais le ton pourrait changer en octobre si la hausse des prix ne s’inverse pas. Dans l’intervalle, RBI surveillerait les premiers signes d’une répercussion de l’inflation au second tour. Des taux d’intérêt plus élevés peuvent ne pas beaucoup affecter les investissements ; dans tous les cas, il y a très peu d’investissements greenfield en cours. Mais les petites entreprises seront touchées une fois que les banques augmenteront les taux de prêt et que les coûts d’emprunt du gouvernement augmenteront. Mais on ne peut pas laisser l’inflation s’enraciner.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.