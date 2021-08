La position de Chelsea sur le joueur «inhabituel» Newcastle veut signer maintenant

in

Photo de James Williamson – AMA/.

Chelsea de Thomas Tuchel n’est pas encore prêt à envoyer Ethan Ampadu en prêt au milieu des intérêts de Newcastle United de Steve Bruce, selon Goal.

C’est quoi l’histoire?

Goal a signalé que Chelsea gardait Ampadu autour de la première équipe pour le moment.

Le joueur de 20 ans peut jouer en défense ou au milieu de terrain défensif.

Chelsea, qui a remporté la Ligue des champions la saison dernière, n’est pas encore prêt à accepter les offres de prêt de l’international gallois.

L’ancien jeune d’Exeter City a une chance de faire partie de l’équipe première de Tuchel cette saison.

7 plus grandes substitutions de football de tous les temps

BridTV

4312

7 plus grandes substitutions de football de tous les temps

847093

847093

centre

13872

Coup dur pour Newcastle United

La position actuelle de Chelsea sur Ampadu est un coup dur pour Newcastle.

C’est parce que les Magpies veulent signer un contrat de prêt avec le jeune, selon un article paru dans The Express cette semaine.

Le manager de Newcastle, Bruce, envisage de signer Ampadu ou son coéquipier de Chelsea Malang Sarr en prêt de Chelsea dans la fenêtre de transfert d’été.

Harry Murphy/.

Ampadu est un jeune joueur très bien noté qui a déjà joué 26 fois pour le Pays de Galles.

L’ancien manager de Chelsea, Antonio Conte, a fait l’éloge du jeune lorsqu’il était à la tête du club londonien.

ESPN a cité Conte en janvier 2018 : « Il montre à chaque match que j’ai pris cette décision avec lui – contre Everton, contre Bournemouth [in the Carabao Cup] – qu’il est prêt. Qu’il est prêt à affronter ce type de match. Jouer avec la bonne concentration. Être prêt physiquement et tactiquement. Pour jouer à ce niveau.

“Cette [physical and tactical quality] est inhabituel pour un joueur qui n’a que 17 ans. Mais cela montre, en même temps, que l’âge n’est pas important.

« La chose la plus importante est que tu montres, quand je te donne la chance de jouer, tu me récompenses avec une bonne performance. Nous parlons d’une très bonne perspective pour Chelsea, pour le présent et l’avenir.

Newcastle serait une meilleure équipe avec Ampadu, mais il semble que Chelsea ne le laissera peut-être pas partir en prêt cet été.

Dans d’autres nouvelles, “on me le dit”: un journaliste de Sky Sports fait une grande déclaration à propos de Moyes et West Ham, un coup de pouce pour Tottenham