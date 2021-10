La position de Glazers sur le sac de Solskjaer émerge alors que les discussions sur Conte Man Utd s’intensifient

L’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter Milan, Antonio Conte, est désormais le favori pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer si Manchester United choisit de limoger le Norvégien – mais il semble que les Glazers ne prendront aucune décision rapide.

United a subi une terrible défaite au King Power Stadium lors d’un match qu’ils ont « Méritait de perdre », selon Paul Pogba. Les Red Devils n’ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs pour mettre la pression sur Solskjaer. Et avec Liverpool, Tottenham et Manchester City à venir lors de leurs trois prochaines sorties en Premier League, la chaleur pourrait être sur le point de monter davantage sur le patron de United sous le feu.

Malgré cela, un rapport récent affirme que les propriétaires de United, la famille Glazer, s’opposent à toute décision instantanée.

Le gourou de confiance des transferts Fabrizio Romano affirme que le message émanant d’Old Trafford est que « rien n’a changé ». Il déclare les Glazers restent « pleinement engagés » envers le Norvégien.

De plus, les propriétaires de United sont prêts à soutenir Solskjaer pendant au moins cette saison. Et il reste la conviction que Solskjaer peut mettre fin à l’attente de cinq ans pour le trophée du club lors de la campagne 2021/22.

Ils pensent qu’il a besoin de temps pour intégrer leurs trois signatures estivales majeures et que, avec le temps, les résultats s’amélioreront.

L’Athletic a également déclaré que cela reste le cas à la suite de la défaite décevante de 4-2 de samedi au King Power.

Solskjaer a signé un nouvel accord au cours de l’été pour le garder à la barre jusqu’en 2024.

Cependant, à défaut de remettre un trophée cette saison, une révision de sa position aura probablement lieu à la fin de la saison.

Pendant ce temps, alors que la chaleur augmente sur Solskjaer, les appels pour le remplacer par le Conte disponible font également de même.

Il reste sans travail après avoir quitté l’Inter Milan au cours de l’été à la suite de leurs problèmes financiers.

Et alors qu’il a eu des entretiens avec Tottenham au cours de l’été, il n’a pas estimé que le poste vacant lui convenait.

Néanmoins, l’Italien semble certainement ouvert à un retour en Premier League lorsqu’il a récemment été interrogé sur son avenir.

Cependant, s’adressant à il Gazzetta dello Sport, il insiste sur le fait que tout poste vacant doit être le bon.

« Je cherche plutôt les projets et je suis prêt à rester à la maison si quelque chose ne me convainc pas », a déclaré le joueur de 51 ans.

«Cela a à voir avec la vision, l’honnêteté et les principes. En général, j’aime les défis et j’en ai accepté plusieurs au cours de ma carrière.

« Même les meilleurs clubs que j’ai entraînés n’ont jamais été les favoris quand je suis arrivé.

« Cependant, s’il y a quelque chose qui ne me convainc pas, je préfère ne pas accepter, quel que soit l’argent. »

Sur la perspective de potentiellement entraîner à nouveau à l’étranger, Conte semble certainement disposé.

Conté a ajouté : « J’aimerais avoir plus d’expériences à l’étranger. Je pense que je ne suis pas quelqu’un qui se contente d’une situation confortable. J’ai toujours choisi la situation la plus difficile à la place.

« En tant que joueur, j’ai gagné tout ce qu’il était possible de gagner, mais j’ai aussi beaucoup perdu.

«Quand tu perds, ça laisse en toi l’envie de ne plus revivre ça, donc tu fais tout pour transmettre ça à tes joueurs quand tu es entraîneur-chef. Tout vient de vos cicatrices et de vouloir éviter d’en avoir plus.

Pogba déchire les problèmes de Man Utd

Après la défaite de samedi contre les Foxes, Pogba a été brutalement honnête dans ses critiques. Il insiste sur le fait que United n’a pas appris de ses erreurs, tout en semblant également critiquer Ole Gunnar Solskjaer lorsqu’il parle de la mentalité et de la tactique de l’équipe.

« Nous méritions de perdre », a déclaré Pogba à BBC Sport.

« Pour être honnête, nous avons ce genre de matchs depuis longtemps.

« On n’a pas trouvé le problème, en concédant des buts faciles, des buts stupides. Les joueurs doivent être plus matures, jouer avec plus d’expérience et d’arrogance dans le bon sens. Nous devons trouver quelque chose, nous devons changer.

« Nous devons trouver la bonne mentalité et la bonne tactique. Tenez-vous-en et résolvez le problème.

