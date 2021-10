La position de Kyrie Irving contre le vaccin Covid est enracinée dans l’égoïsme

Cela faisait une semaine que les Brooklyn Nets étaient confrontés à la possibilité de se passer de Kyrie Irving pendant au moins la moitié de la saison, le meneur étant banni de chez lui en raison de la non-vaccination. Puis, mardi, l’équipe a annoncé qu’Irving ne jouerait pas du tout pour l’équipe en 2021-2022 à moins qu’il ne reçoive le coup, voulant maintenir la continuité par rapport à une superstar à temps partiel dans l’équipe.

Il convient de noter qu’avec le mandat de maire de Bill DeBlasio se terminant le 31 décembre, un nouveau maire pourrait retirer le mandat, permettant potentiellement à Irving de jouer à nouveau à domicile.

Pendant cette période, Irving avait gardé le silence. Les seules informations que nous avons obtenues étaient des conjectures, allant de sa position sur les vaccins en général aux théories du complot, mais mercredi soir, Irving a publié ses sentiments sur Instagram Live, et franchement, je n’étais pas préparé à ce que ce serait stupide.

Grâce à ce double langage décousus, nous pouvons reconstituer ses sentiments. Alors décomposons-le.

Kyrie dit qu’on lui a promis une exemption, ce qui ne s’est pas produit. Maintenant, c’est un reproche juste qui mérite d’être examiné. Si Irving était promis qu’il n’aurait pas besoin d’être vacciné, alors celui qui a fait cette promesse devrait être tenu responsable. Irving dit qu’il voulait juste utiliser son talent pour « inspirer, influencer les gens de la bonne manière ». Il convient de noter que les théories de la terre plate de Kyrie ont influencé de nombreux enfants et causé des dommages massifs à l’intérieur des écoles, selon les enseignants, et il s’est ensuite excusé – comprenant qu’il avait fait du mal. Mais bien qu’il se dise qu’il veut influencer les gens, il se demande ensuite pourquoi il est utilisé comme exemple, puis dit qu’il n’est « qu’une personne ». De toute évidence, il ne peut pas avoir cela dans les deux sens. Vous pouvez soit dire que vous êtes une personne ordinaire qui devrait être laissée seule, soit influencer les autres, pas les deux.

Le point le plus important nécessite beaucoup de fouilles, alors plongeons-nous dedans.

« Il ne s’agit pas d’être anti-vax ou d’être d’un côté ou de l’autre. Il s’agit d’être fidèle à ce qui me fait du bien. Je suis encore incertain sur beaucoup de choses. Et c’est OK. Si je vais être diabolisé pour avoir plus de questions et prendre mon temps pour prendre une décision avec ma vie, alors c’est exactement ce que c’est.

Si vous êtes confronté à une situation où vous devez faire un choix entre ce qui « vous fait du bien » et potentiellement compromettre la vie des autres, alors vous n’êtes pas anti-vax – vous êtes pro-égoïste.

Par définition, diaboliser quelque chose, c’est le caractériser comme « méchant ou menaçant », être volontairement non vacciné alors que vous pouvez vous faire vacciner est une menace pour la société. C’est tout simplement.

Bien sûr, il est normal d’être incertain à propos des choses, l’idée qu’il aurait besoin de prendre plus de temps est risible. Cela fait maintenant un an que des centaines de millions de personnes sont vaccinées dans le monde, les effets secondaires négatifs étant extrêmement minimes, à moins que vous ne pensiez aux faux rapports d’effets secondaires par des personnes motivées à influencer le public. « Plus de temps » ne vole tout simplement pas.

Mais bon, écoute, qui suis-je pour critiquer ? Irving fait son choix de faire ce qui « fait du bien » plutôt que de se soucier de quelqu’un d’autre. Voici quelques autres idées intéressantes de choses qui pourraient « se sentir bien » qu’il pourrait également essayer.

Libérer les animaux du zoo pour voir ce qui se passe. Jeter une poignée de pierres de l’Empire State Building. Tourner en rond avec deux machettes dans une foule. Conduire sans ceinture de sécurité. Crier « au feu » dans une salle de cinéma.

Je veux dire, tout cela peut vous faire du bien et si vous ne vous souciez de personne d’autre, alors pourquoi pas… n’est-ce pas ?