La position de Levy a laissé Tottenham à court de 13 millions de livres sterling dans la course Ollie Watkins

Photo de Naomi Baker/.

Tottenham Hotspur a laissé 13 millions de livres sterling de moins que les frais nécessaires pour signer Ollie Watkins l’été dernier en raison des méthodes de Daniel Levy.

C’est selon le Times, qui affirme que Tottenham a fait une offre de 20 millions de livres sterling pour signer Watkins de Brentford à l’été 2020.

Daniel Levy a fait une offre “à prendre ou à laisser” à Brentford, et les Bees ont choisi cette dernière option.

Ils ont plutôt vendu Watkins à Aston Villa pour 33 millions de livres sterling, la position obstinée de Levy laissant Tottenham bien, bien en deçà d’un accord.

L’approche de Levy a fonctionné une fois…

Le rapport note que Levy a essayé une tactique similaire dans la course pour signer Pierre-Emile Hojbjerg de Southampton l’été dernier.

Tottenham a offert 15 millions de livres sterling et a refusé d’aller plus haut même lorsqu’Everton a offert 18 millions de livres sterling. Levy savait que Hojbjerg voulait rejoindre Tottenham et a finalement obtenu leur homme.

Cependant, cela n’a pas vraiment fonctionné avec Watkins, et cela pourrait leur coûter cher à l’avenir.

Photo de Michael Regan/.

Watkins maintenant au-delà de Tottenham ?

Le Sun a rapporté en mai que Tottenham lorgnait Watkins si Harry Kane partait cet été, mais ils ne sont pas les seuls à avoir envie de lui.

Goal a affirmé le mois dernier que Liverpool aimait Watkins et l’avait sur son radar pour un futur déménagement, avec Jurgen Klopp un grand fan.

Liverpool est une proposition plus attrayante que Tottenham en ce moment, et après avoir marqué 14 buts en Premier League la saison dernière, les chances de Tottenham de signer Watkins ont peut-être disparu avec la position de Levy l’année dernière.

Photo de Richard Heathcote/.

