La position de Man Utd sur le limogeage de Solskjaer émerge alors que le patron plaide pour Glazers

Ole Gunnar Solskjaer a donné quelques conseils aux Glazers au milieu des affirmations selon lesquelles ils envisagent son limogeage à Manchester United après une mauvaise série de résultats.

UNE Match nul 1-1 avec Everton samedi a amassé la pression sur Solskjaer. Et bien qu’ils ne traînent que deux points sur le leader Chelsea, le club va ruiner ces points perdus et la défaite à domicile contre Aston Villa le week-end dernier.

En effet, United n’a remporté que deux de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues. Au cours de cette période, ils ont également vu une autre avenue des trophées se fermer après la défaite contre West Ham lors de la Coupe Carabao.

Solskjaer n’a probablement pas aidé sa cause en admettant comment les équipes parvenaient à leur faire du mal. Il y a clairement un problème à régler.

Tout cela s’est traduit par une montée en puissance de la pression sur l’entraîneur norvégien, qui cet expert se sent désemparé et doit être remplacé par cet entraîneur de classe mondiale.

Cependant, au milieu des appels auxquels il risque d’être confronté à la hache, Solskjaer a lancé un appel émotionnel aux propriétaires américains de United.

“C’est la même question qui a été posée après mercredi soir”, a déclaré Solskjaer.

« Je suis très confiant que nous tirerons le meilleur parti de cette équipe.

« Il s’est passé beaucoup de choses ce mois-ci et nous avons eu Raphael [Varane] et Jadon [Sancho] avec nous depuis août, et Cristiano [Ronaldo] depuis septembre.

« Nous avons beaucoup de travail et nous devons nous améliorer, nous le savons et je le sais. Mais je crois en ce groupe de joueurs et en l’équipe d’entraîneurs que j’ai. Donc, la réponse courte est oui [I should stay].

“Je crois en ces joueurs, je crois en l’équipe d’entraîneurs et je crois que nous avons quelque chose en cours.”

Solskjaer, cependant, se rend compte que les résultats doivent s’améliorer.

“La preuve est dans le pudding, nous avons besoin de résultats et vous devez vous présenter”, a-t-il ajouté.

“Vous ne pouvez pas dire” nous avons bien joué contre City et Tottenham l’année dernière “, nous devons le faire pendant les 90 minutes, quel que soit le joueur qui joue.

“C’est le défi, car chaque match de Ligue des champions et de Premier League est un gros match contre une bonne équipe et chaque match de Manchester United est une peau de banane potentielle, car nous sommes censés gagner tout le monde.”

La position des vitriers sur le sac de Solskjaer émerge

Pendant ce temps, malgré la mauvaise série de résultats, le gourou des transferts de confiance Fabrizio Romano insiste sur le fait que Solskjaer ne court aucun danger immédiat de limogeage.

Il affirme que le message émanant d’Old Trafford est que “rien n’a changé” et que les Glazers restent “pleinement engagés” envers le Norvégien.

De plus, les propriétaires de United sont prêts à soutenir Solskjaer pendant au moins cette saison. Et il reste la conviction que Solskjaer peut mettre fin à l’attente du trophée de cinq ans du club lors de la campagne 2021/22.

Ils pensent qu’il a besoin de temps pour intégrer leurs trois signatures estivales majeures et que, avec le temps, les résultats s’amélioreront.

Solskjaer a signé un nouvel accord au cours de l’été pour le garder à la barre jusqu’en 2024.

Cependant, à défaut de remettre un trophée cette saison, une révision de sa position aura probablement lieu à la fin de la saison.

