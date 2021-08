La position de négociation de Michel Barnier en lambeaux : « Il en est fier ! | Politique | Nouvelles

Depuis que la Grande-Bretagne et l’UE ont conclu l’accord de libre-échange à la fin du mois de décembre de l’année dernière, le négociateur en chef du bloc pour le Brexit, Michel Barnier, a été tout sauf silencieux. En février, M. Barnier a lancé un groupe appelé Patriot and European pour rassembler des législateurs partageant les mêmes idées. Il déclarait à l’époque à France Info : “J’ai un certain nombre d’idées et de propositions à faire, sur tous les sujets, y compris l’autorité de l’Etat, la décentralisation et la croissance respectueuse de l’environnement.”

D’ailleurs, dans une interview à l’hebdomadaire Le Point fin avril, l’eurocrate a fait allusion à une candidature à la présidence française en 2022.

Cependant, il a déclaré qu’il préciserait ses intentions présidentielles “à l’automne”.

M. Barnier s’exprimait avant la sortie du livre “My Secret Brexit Diary: The Great Illusion” – son récit tant attendu des négociations sur le Brexit.

Alors que la traduction anglaise doit être publiée par Polity Press fin septembre, l’historien britannique Robert Tombs a analysé les coulisses des négociations de M. Barnier.

M. Tombs a fait valoir que son livre est la façon dont M. Barnier souhaite que le monde le voie et qu’il représente la quintessence d’un négociateur français.

Il a écrit: “Il apparaît comme un géant parmi les pygmées (britanniques): toujours calme et courtois, toujours aux commandes de la situation, toujours cohérent, toujours raisonnable, résolu” à éviter toute forme d’agression, d’émotion ou de passion “.

“Juste l’homme pour le travail et (peut-être sommes-nous censés conclure) juste l’homme pour un travail encore plus important à l’avenir. Peut-être qu’il était vraiment comme ça.

“Peut-être, comme l’a dit la reine Victoria à propos de M. Gladstone, s’adresse-t-il à ses interlocuteurs comme s’il s’agissait d’une réunion publique.”

M. Tombs a insisté sur le fait que si c’était le cas, il était, à un degré presque caricatural, “la quintessence d’un négociateur français”.

JUST IN: Sturgeon accusé d’avoir sapé l’indépendance avec un plan «embarrassant»

Il explique : « Les Français ne voient pas la négociation comme un marchandage, mais la réalisation d’un programme logique prédéterminé ; ils insistent sur le caractère sacré des textes ; ils ne cherchent pas à comprendre le point de vue de l’autre ; ils ne cherchent pas un compromis acceptable ; ils ne pensent pas trop loin dans la relation future.

“C’est l’impression que le journal de Barnier donne encore et encore.

« Il en est fier : c’est la position intellectuellement et moralement supérieure.

“Comme il le répète fréquemment comme une sorte de mantra, c’est la Grande-Bretagne qui a décidé de quitter l’UE, et donc l’UE n’a aucune responsabilité pour trouver des solutions aux problèmes qui en découlent.”

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk le mois dernier, la dirigeante du Rassemblement national, Marine Le Pen, a ridiculisé l’éventuelle candidature présidentielle de M. Barnier, arguant que l’homme politique français n’est qu’un porte-parole de l’UE.

Elle a déclaré : « Michel Barnier a cru pouvoir s’imaginer un instant comme un éventuel candidat à la présidentielle.

« Il faut noter que son retour sur la scène française n’a suscité aucun enthousiasme de sa propre famille politique.

“Mais surtout, Michel Barnier n’est plus perçu comme un homme politique français, mais comme le porte-parole d’une Union européenne très impopulaire en France.

“Dans un pays qui a voté “Non” à la constitution européenne en 2005, je pense que sa candidature a peu de chances d’aboutir.”

L’eurodéputé français Philippe Olivier, qui est également conseiller spécial de Mme Le Pen, a également affirmé que M. Barnier n’avait aucune chance.

Il ajoute : « Michel Barnier n’est même pas français.

« Il est européiste, mais pas français.

“Il est d’autant plus ridicule qu’il pense que peut-être parce qu’il a réalisé quelque chose au niveau européen, cela le qualifierait pour représenter quelque chose pour la France.

“Il pense que l’UE peut envoyer un gouverneur ici, mais il ne se rend pas compte que les Français n’en veulent pas.

« Les Français l’ont montré en 2005 lorsqu’ils ont voté contre la constitution européenne lors d’un référendum.

M. Olivier a ajouté : « En France, les élections présidentielles sont un contrat entre un candidat et le peuple de France.

“C’est un peu comme voter pour une reine ou un roi.

“Il est évident qu’une personne qui a été envoyée par une organisation internationale n’a absolument aucune chance.”