La position de Simone Biles pour la santé mentale signifiait plus que n’importe quelle médaille

Les Jeux olympiques de Tokyo sont terminés pour Simone Biles, terminant de façon spectaculaire en remportant sa septième médaille en carrière, une médaille de bronze à la poutre. Ce n’était pas la course olympique qu’elle avait prévue, mais à la fin, cela pourrait signifier encore plus.

Biles a expliqué en détail comment les jeux lui ont fait des ravages après l’événement. La doublure argentée est que le plus grand gymnaste du monde a utilisé la scène la plus brillante du sport pour diffuser involontairement le message de l’importance de la santé mentale. En fin de compte, elle en a appris plus sur elle-même en se retirant des événements qu’elle ne l’aurait fait en gagnant. Biles a expliqué comment elle comprenait la valeur de la santé mentale et à quel point elle se sentait aimée en demandant à Michael Phelps, Naomi Osaka et Oprah Winfrey, entre autres, de la contacter et de la surveiller.

Les effets immédiats de ses actions sont quantifiables. Les histoires sur la santé mentale des gymnastes et des athlètes génèrent plus de 2 millions d’interactions, selon une étude d’Axios. Les recherches Google sur la santé mentale ont également atteint leur plus haut niveau en deux mois, le jour où Biles a abandonné la compétition par équipe aux Jeux olympiques. Les gens ont regardé Biles, ont vu ce qu’elle vivait et ont voulu en savoir plus – et la valeur de cela, d’aider à éliminer la stigmatisation de la maladie mentale est plus percutante que les médailles autour de son cou ne le seront jamais.

Bien sûr, il reste encore du travail à faire. Pour chaque message de soutien et chaque personne qui comprend ce que Biles a vécu à Tokyo, il y avait un nombre égal de personnes qui l’ont qualifiée de “quitter”. Que d’une certaine façon, dans le panthéon des réalisations de Simone Biles, blessée en compétition, terminant avec un calcul rénal, c’était en quelque sorte une excuse pour “arrêter”.

Le message envoyé par Biles n’est pas pour eux, du moins pas encore. Un jour, peut-être que les gens qui ont reproché à Biles de s’être éloigné apprécieront leurs propres problèmes de santé mentale, que chaque personne a littéralement, même s’ils ne sont pas prêts à l’admettre. Pour l’instant, ils ne sont pas prêts, pas assez courageux pour se lever et dire « je me bats » et se protéger comme l’a fait Simone Biles.

Le message que Simone a envoyé à Tokyo était pour ceux qui ne peuvent pas exprimer ce qu’ils ressentent. Ceux qui sont sous l’eau avec anxiété ou dépression, se sentant seuls sur une île. Quelqu’un avec le CV de Simone Biles disant “Je me bats aussi” a du poids, un poids énorme, en particulier pour les enfants qui la voient comme un modèle.

Cela leur dit que vivre ne consiste pas seulement à célébrer vos succès, mais à être ouvert et honnête avec vos luttes – parce qu’aucun de nous n’est seul, même si c’est ainsi. Biles l’a appris lorsqu’elle a ouvert ses portes à Tokyo, et il en va de même pour tout le monde.

Félicitations à Simone Biles, non seulement pour avoir remporté le bronze, mais pour avoir dit au monde qu’il n’y a rien de mal à ne pas aller bien.