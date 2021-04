La position de Sophie lors des funérailles et des commentaires publics confirme son «ascension au sein du cabinet» | Royal | Nouvelles

Le monarque a donné à sa belle-fille un «poste de premier ordre» à la chapelle St George du château de Windsor alors que la longue vie du monarque de la famille royale était honorée. Sous les arrangements de sièges sécurisés par Covid qui signifiaient la séparation des ménages, Sophie était assise “en diagonale en face de la reine, dans sa ligne de mire”.

La mère de deux enfants avait l’air visiblement bouleversée alors qu’elle faisait ses adieux au prince Philip aux côtés de son mari le prince Edward et de leurs enfants Lady Louise et James, le vicomte Severn.

Le Sunday Times a rapporté: “Le rôle central de Sophie, qui l’a vue à plusieurs reprises parler au nom du monarque la semaine dernière, confirme son ascension au sein du Cabinet.”

Après que le palais de Buckingham ait annoncé la mort de Philip le 9 avril, Sophie a été la première royale à parler en public.

Elle a dit aux foules rassemblées à l’extérieur du château de Windsor que la reine avait été «incroyable».

Le lendemain, elle a révélé des détails intimes sur les derniers moments du duc.

Elle a dit que son décès avait été “si doux” et a ajouté: “C’était comme si quelqu’un l’avait pris par la main et il est parti. Très, très paisible et c’est tout ce que vous voulez pour quelqu’un, n’est-ce pas?

Sophie faisait partie d’une poignée de membres de la famille royale qui ont réconforté la reine après la mort de son mari de plus de 73 ans.

Elle et Edward vivent à Bagshot Park, à 16 km du château de Windsor.

Mais alors que les choses commencent à revenir à la normale avec le déploiement du vaccin, les fans royaux pourraient être prêts à voir plus de Sophie au cours des prochains mois.

En 2019, elle a effectué 236 engagements royaux, le plus élevé de tous les époux royaux.

Judi James, experte en langage corporel et auteur, a prêté une attention particulière à la comtesse de Wessex lorsqu’elle est apparue à la sombre réunion de famille de samedi.

Mme James a déclaré que Sophie était “le plus magnifique coussin et airbag royal”.

Et elle lui a attribué le mérite d’avoir gardé un œil sur la reine et d’avoir discuté avec Harry pour “que les choses se passent bien”.

Elle a ajouté qu’elle avait personnellement noté les «niveaux de chagrin» aux yeux de Mike Tindall, qui à un moment donné était «perdu dans la réflexion» pendant le service.

Commentant la famille dans son ensemble, elle a déclaré: «C’était presque comme s’ils s’étonnaient eux-mêmes de la dureté de la mort de Philip.

«Ils traversent clairement des troubles continus … et en tant que membre de la famille, je

pensez qu’il sera irremplaçable pour eux. “

Sophie a dirigé sa propre entreprise de relations publiques dans les premières années de son mariage avec Edward avant de quitter sa carrière pour devenir une royale travaillant à plein temps.