La position d’un joueur de 15 millions de livres sterling au milieu des réclamations de contact avec Leeds et Newcastle

Selon le Daily Mail, la cible de Leeds United et Newcastle United, Ross Barkley, cherche à rester à Chelsea.

Le rapport a affirmé que Leeds cherchait à signer Barkley en prêt de Chelsea dans la fenêtre de transfert de janvier.

TEAMtalk a rapporté le 31 décembre que Leeds et Newcastle avaient pris contact au sujet de la signature de Barkley de Chelsea.

Selon The Daily Mail, « Ross Barkley cherche à rester à Chelsea en l’état ».

Ross Barkley devrait envisager le transfert de Leeds ou de Newcastle

À notre avis, Barkley devrait sérieusement envisager de déménager à Leeds ou à Newcastle en prêt pour le reste de la saison.

Le milieu de terrain offensif de 28 ans n’a pas beaucoup de temps de jeu à Chelsea pour le moment.

Barkley a fait un départ chacun en Premier League et en Ligue des champions jusqu’à présent cette saison.

Leeds et Newcastle se battent actuellement pour leur survie en Premier League.

Et les Blancs et les Magpies pourraient faire avec quelqu’un comme Barkley qui peut faire avancer l’équipe et créer des occasions.

Maintenant, bien sûr, Barkley n’a pas été à son meilleur depuis un certain temps maintenant, mais un nouvel environnement pourrait le voir retrouver une partie de son ancienne forme.

Pendant ce temps, Sport a rapporté que Barcelone avait proposé Samuel Umtiti à Newcastle, mais ils attendent toujours une réponse.