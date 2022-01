La position « odieuse » d’Emmanuel Macron sur le drapeau de l’UE est qualifiée de « provocation proche de l’insulte » | Politique | Des nouvelles

Macron « pas capable » de diriger l’UE, selon un expert

L’eurodéputé français Nicolas Bay, député européen et secrétaire général du parti de droite du Rassemblement national de Marine Le Pen, s’est exprimé au lendemain de la polémique, qui a vu le drapeau placé sur le monument historique au centre de Paris pour marquer le début de Six mois de présidence française du bloc. La candidate à la présidentielle, Mme Le Pen, a elle-même accusé M. Macron d’avoir « trahi les devoirs de sa fonction et d’avoir fait preuve d’un mépris arrogant pour notre histoire au nom de l’ambition personnelle » tandis que Valérie Pécresse, la candidate à la présidence du parti Les Républicains, s’est également montrée très critique.

M. Bay a accepté, déclarant à Express.co.uk : « Ce drapeau sous l’Arc de Triomphe flotte lors des cérémonies officielles, pour honorer notre soldat inconnu et à travers lui tous les soldats morts pour la France.

« De plus, la coutume de la République française est de ne jamais hisser le drapeau européen sans le drapeau français, qui est un symbole de souveraineté.

Battre seul le drapeau de l’UE n’avait jamais été fait auparavant, a-t-il souligné.

Emmanuel Macron a sanctionné l’accrochage du drapeau de l’UE au monument (Image : GETTY)

Marine Le Pen du Rassemblement National (Image : GETTY)

M. Bay a ajouté : « Il s’agit donc clairement d’une provocation odieuse d’Emmanuel Macron, à la limite de l’insulte, pour lancer la présidence française de l’UE (FPEU) par une opération de communication. Il savait que ce serait controversé.

« Le fait que nos symboles nationaux – le drapeau, le Soldat inconnu, l’Arc de Triomphe – soient ainsi détournés et exploités pour servir la communication de Macron à l’approche de la prochaine élection présidentielle est scandaleux. »

Le drapeau a été retiré à la suite de la fureur, Clément Beaune, ministre français des Affaires européennes, insistant sur le fait qu’il avait toujours été prévu de le retirer après quelques jours.

Nicolas Bay est député européen et secrétaire général du Rassemblement national (Image : GETTY)

Cependant, M. Bay a déclaré : « Le fait que le gouvernement ait retiré ce drapeau européen plus tôt que prévu montre que Macron sait qu’il est allé trop loin.

« Tous les partis politiques, à l’exception des socialistes, l’ont condamné.

« C’est une victoire pour les patriotes, la mobilisation a été immédiate et nous l’avons initiée. »

Emmanuel Macron à l’Arc de Triomphe le 11 novembre (Image : GETTY)

Valérie Pécresse, la candidate des Républicains (Image : GETTY)

Saluant la décision dimanche, Mme Le Pen a déclaré: « Le gouvernement a été contraint de retirer le drapeau de l’UE de l’Arc de Triomphe, une belle victoire patriotique début 2022. »

Cependant, M. Beaune a déclaré plus tard à la radio France Inter: « Il était prévu que le drapeau soit retiré ce dimanche. Nous n’avions pas établi d’heure précise. »

M. Macron, qui n’a pas encore dit s’il se présentera à sa réélection en avril, a battu Mme Le Pen lors du second tour en 2017 de 66% à 34%.

Fiche d’information d’Emmanuel Macron (Image : Express)

La plupart des sondages suggèrent qu’il y aura une revanche entre les deux lors de la prochaine élection présidentielle, M. Macron devant gagner à nouveau, mais avec une marge plus mince.

Mme Pecresse pourrait le diriger de près au deuxième tour des élections de cette année si elle parvient à dépasser Mme Le Pen et d’autres candidats au premier tour, a révélé un sondage mercredi.

Le sondage réalisé par Harris Interactive pour le magazine Challenges fait de M. Macron le vainqueur probable de l’élection, conformément à de récents sondages qui ont montré que ses plus proches adversaires ne parvenaient pas à prendre de l’élan malgré les critiques de la politique COVID-19 de Macron.

Le sondage a montré que M. Macron obtiendrait 24% des voix au premier tour des élections.

Clément Beaune, ministre français des Affaires européennes (Image : GETTY)

Mme Le Pen, son collègue de droite Eric Zemmour et la conservatrice Mme Pecresse étaient tous à égalité avec 16%.

Le sondage a indiqué que M. Macron gagnerait au deuxième tour d’avril, estimant une marge de 51 à 49 % s’il affrontait Mme Pecresse, 55 à 45 % contre Mme Le Pen et 61 à 39 % contre M. Zemmour.

Dans son discours télévisé du Nouvel An samedi, M. Macron a déclaré : « L’année 2022 doit être un tournant pour l’Europe.

Evoquant la présidence française, il a ajouté : « Vous pouvez compter sur mon engagement total pour que cette période, qui revient environ tous les 13 ans, soit pour vous une période de progrès ».